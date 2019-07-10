Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-10T17:15Z
https://ria.ru/20190710/1556394083.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Барнауле загорелась крыша жилого дома

Вчера, 17:15
364
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Кровля жилого дома загорелась на площади около одной тысячи квадратных метров после перехода огня из квартиры на пятом этаже в Барнауле, жильцов эвакуируют, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"Пожар в квартире двухподъездного жилого дома в проезде Северный Власихинский перекинулся на кровлю здания, площадь возгорания составляет около тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, из горящего здания эвакуировали 80 человек, в том числе 13 детей. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Для размещения эвакуированных подготовлен пункт временного размещения на 150 мест.
К ликвидации пожара привлечены 60 человек и 20 единиц техники.
Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
Вчера, 12:43
В Казахстане в части, где произошел пожар, сохраняется тление в хранилищах
003100
Обсудить 1
МЧСБарнаулПроисшествия
Рекомендуем
В Барнауле локализовали пожар на крыше жилого дома
РИА
Новости
Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
В Казахстане в части, где произошел пожар, сохраняется тление в хранилищах
Курение запрещено
Госдума планирует рассмотреть проект о возврате курилок в аэропорты
В Барнауле потушили пожар в жилой многоэтажке
Лента
новостей
В ДНР сотрудники МЧС попали под обстрел украинских силовиков
В Барнауле потушили пожар в строительном супермаркете
Геннадий Падалка
Космонавт Падалка остался на Маврикии после участия в кругосветном перелете
Московская городская избирательная комиссия
В Мосгоризбиркоме назвали заявления Гудкова о нарушениях провокацией
Разрушенные паводком дома в городе Тулун в Иркутской области
В подтопленных районах под Иркутском за сутки госпитализировали 37 человек
Цитадель Алеппо в сирийском городе Алеппо
В Алеппо завершились съемки первого с начала войны в Сирии фильма
Жителя Бреста осудили на два года за участие в конфликте на востоке Украины
Первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов
Герасимов провел переговоры с главкомом сил НАТО Уолтерсом
В Барнауле загорелся строительный супермаркет
Общественная палата России
ОП обратится в ООН из-за призыва журналиста снести памятник под Прохоровкой
Поезд в Московском метрополитене
СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:48В РАН рассказали о заказах на отправку космических туристов на МКС
10:47Украинский генерал заявил, что парад в Киеве состоится
10:45Рябков: если ДСНВ не продлят, ответственны за это будут США
10:34МИД: США так и не ответили на предложения по стратегической стабильности
10:33В ДНР сотрудники МЧС попали под обстрел украинских силовиков
10:32МИД призвал к прямому диалогу военных России и США
10:31Рябков: Иран более года проявлял терпение в связи с ситуацией вокруг СППД
10:29Ростехнадзор выявил около 250 нарушений при проверках из-за ЧП с "Дружбой"
10:28В МЧС заявили, что пострадавших после хлопка газа в Москве нет
10:26В ДНР заявили о повреждении здания школы при обстреле ВСУ
10:26Никаких извинений в адрес России от Грузии не поступило, заявил Гаврилов
10:22В Башкирии назвали возможную причину массовой гибели пчел
10:20Рябков: США не гнушаются прямыми подлогами и дезинформацией по теме ДРСМД
10:20Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
10:19Рябков: США не желают связывать себя ограничениями в сфере безопасности
10:11В московской многоэтажке произошел хлопок газа
10:10СК возбудил дело после обстрела в Донбассе журналистов "Звезды"
10:08В Венесуэле практически нет российского техперсонала, заявил Рябков
10:08Россия представит дополнительные данные по инциденту в сирийской Думе
10:08В ГД оценили идею советника Зеленского переименовать Россию и русский язык
Лента новостейМолния