В Барнауле загорелась крыша жилого дома

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Кровля жилого дома загорелась на площади около одной тысячи квадратных метров после перехода огня из квартиры на пятом этаже в Барнауле, жильцов эвакуируют, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

"Пожар в квартире двухподъездного жилого дома в проезде Северный Власихинский перекинулся на кровлю здания, площадь возгорания составляет около тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

По его словам, из горящего здания эвакуировали 80 человек, в том числе 13 детей. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Для размещения эвакуированных подготовлен пункт временного размещения на 150 мест.