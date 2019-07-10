Герасимов провел переговоры с главкомом сил НАТО Уолтерсом

Усиление НАТО на Балтике: психологическое давление как аргумент Вашингтон и Брюссель явно задумались об усилении своего военного потенциала и присутствия на Балтике. Видимо, в надежде создать там столь же нездоровую атмосферу, как в последнее время в Черном море.