Герасимов провел переговоры с главкомом сил НАТО Уолтерсом

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости.
Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов на встрече в Баку с верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО генералом Тодом Уолтерсом возможные меры по предотвращению инцидентов на линии соприкосновения РФ-НАТО, сообщили в Минобороны России.
"Военачальники обменялись мнениями о ситуации в сфере европейской и глобальной безопасности, возможных мерах по предотвращению инцидентов на линии соприкосновения Россия-НАТО, вопросах борьбы с терроризмом, обстановке в Исламской Республике Афганистан и Сирийской Арабской Республике", - говорится в сообщении.
Кроме того, стороны подтвердили заинтересованность в продолжении контактов.