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РИА Новости

Герасимов провел переговоры с главкомом сил НАТО Уолтерсом

Вчера, 17:14
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© Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПервый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов
Первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов
© Григорий Сысоев
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Первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов . Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости.
Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов на встрече в Баку с верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО генералом Тодом Уолтерсом возможные меры по предотвращению инцидентов на линии соприкосновения РФ-НАТО, сообщили в Минобороны России.
"Военачальники обменялись мнениями о ситуации в сфере европейской и глобальной безопасности, возможных мерах по предотвращению инцидентов на линии соприкосновения Россия-НАТО, вопросах борьбы с терроризмом, обстановке в Исламской Республике Афганистан и Сирийской Арабской Республике", - говорится в сообщении.
Кроме того, стороны подтвердили заинтересованность в продолжении контактов.
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Валерий ГерасимовНАТОРоссияБезопасность
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