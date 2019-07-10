Постпред России при МАГАТЭ осудил давление США на Иран

"Лишь терпение и выдержка Ирана позволили больше года поддерживать СВПД на плаву. Очевидно, однако, что устоять только на одной из двух опор СВПД трудно. В итоге линия США на экономический зажим Ирана наносит удар и по проверкам МАГАТЭ в ИРИ. Вся ответственность за возможный слом прочного и тщательно сконфигурированного инструментария проверочной деятельности целиком и полностью ляжет на Вашингтон. Негативные последствия отражаются и на всей системе гарантий Агентства", - заявил Ульянов, текст его выступления опубликован в Twitter российского постпредства.