Постпред России при МАГАТЭ осудил давление США на Иран

ВЕНА, 10 июл - РИА Новости. Линия США на экономический зажим Ирана наносит удар по проверочной деятельности МАГАТЭ в ИРИ, ответственность за ее возможный слом полностью ляжет на Вашингтон, заявил в среду постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
В среду по запросу США прошла специальная сессия совета управляющих МАГАТЭ по ситуации вокруг ядерной сделки с Ираном.
Ульянов напомнил, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе был направлен не только на решение ядерных вопросов, но и на нормализацию торгово-экономических отношений с Ираном, и в обмен на добровольные ограничения ядерной программы Тегерана и усиленное взаимодействие с МАГАТЭ с Ирана снимались все санкции.
"Лишь терпение и выдержка Ирана позволили больше года поддерживать СВПД на плаву. Очевидно, однако, что устоять только на одной из двух опор СВПД трудно. В итоге линия США на экономический зажим Ирана наносит удар и по проверкам МАГАТЭ в ИРИ. Вся ответственность за возможный слом прочного и тщательно сконфигурированного инструментария проверочной деятельности целиком и полностью ляжет на Вашингтон. Негативные последствия отражаются и на всей системе гарантий Агентства", - заявил Ульянов, текст его выступления опубликован в Twitter российского постпредства.
Иран в воскресенье объявил о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана в части, касающейся экономических интересов страны. Эта возможность предоставляется ИРИ в соответствии с параграфом 26 СВПД. В Тегеране заявили, что начинают процесс обогащения урана на уровне выше 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой.