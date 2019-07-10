Россия призвала МАГАТЭ осудить деструктивную линию США по сделке с Ираном

ВЕНА, 10 июл - РИА Новости. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в среду призвал государства-члены совета управляющих Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) решительно осудить деструктивную линию США по иранской сделке.

В среду по запросу США прошла специальная сессия совета управляющих МАГАТЭ по ситуации вокруг ядерной сделки с Ираном.

"Призываем все государства-члены Совета решительно осудить деструктивную линию США. Рецепт спасения "ядерной сделки" прост. Вашингтону необходимо прекратить мешать нормальной реализации СВПД иранской стороной и другими остающимися участниками Плана действий, воздерживаться от создания препятствий выполнению резолюции СБ ООН 2231, а также вернуться к соблюдению всех своих обязательств в рамках всеобъемлющих договорённостей, соответствующих решений СБ ООН и СУ МАГАТЭ", - заявил Ульянов, текст его выступления опубликован в Twitter российского постпредства.

Он добавил, что долгосрочная устоявшаяся реализация СВПД может быть обеспечена только на основе полной приверженности всех вовлечённых сторон своим обязательствам, а также при сохранении баланса интересов и опоре на принцип взаимности.

"Российская сторона подтверждает принципиальную готовность продолжить поиск взаимоприемлемых решений стоящих проблем в рамках Совместной комиссии СВПД. Призываем всех участников "ядерной сделки" строго следовать Плану действий, проявлять сдержанность и мудрость в интересах укрепления международной безопасности и сохранения верховенства права в межгосударственных отношениях", - добавил Ульянов.