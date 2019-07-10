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РИА Новости

Калашников назвал темы встречи с грузинскими депутатами

Вчера, 16:31
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутат Госдумы РФ Леонид Калашников
Депутат Госдумы РФ Леонид Калашников
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Депутат Госдумы РФ Леонид Калашников. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. На межпарламентской встрече России и Грузии будут обсуждаться вопросы сотрудничества в политической и гуманитарной сфере, сообщил РИА Новости председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
Ранее сообщалось, что делегация оппозиционных депутатов из Грузии приедет в Москву в воскресенье, где, в частности, запланирована встреча с депутатами Госдумы. Об этом сообщил агентству глава делегации, депутат парламента страны от оппозиционной фракции "Альянс патриотов" Георгий Ломая.
"Это у нас не первая встреча. И мы проводили уже, по-моему, три встречи до этого с конкретной тематикой, в том числе и касающейся возможных авиаперелетов, мы тогда их добились, когда их не было - возобновления авиаперелетов и увеличения количества линий. И многие другие вопросы обсуждались, например, (вопросы) религиозного сотрудничества", - сказал Калашников.
Парламентарий добавил, что межпарламентская встреча России и Грузии пройдет на площадке Госдумы, а ее участниками будет комитет по делам СНГ и партия "Альянс патриотов Грузии".
"Это встреча между нашим комитетом и партией "Альянс патриотов Грузии". Мы эти вопросы обсуждали и будем обсуждать дальше", - пояснил депутат.
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Леонид КалашниковГосдума РФРоссияГрузияПолитика
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