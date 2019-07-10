Калашников назвал темы встречи с грузинскими депутатами

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. На межпарламентской встрече России и Грузии будут обсуждаться вопросы сотрудничества в политической и гуманитарной сфере, сообщил РИА Новости председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Ранее сообщалось, что делегация оппозиционных депутатов из Грузии приедет в Москву в воскресенье, где, в частности, запланирована встреча с депутатами Госдумы. Об этом сообщил агентству глава делегации, депутат парламента страны от оппозиционной фракции "Альянс патриотов" Георгий Ломая.

"Это у нас не первая встреча. И мы проводили уже, по-моему, три встречи до этого с конкретной тематикой, в том числе и касающейся возможных авиаперелетов, мы тогда их добились, когда их не было - возобновления авиаперелетов и увеличения количества линий. И многие другие вопросы обсуждались, например, (вопросы) религиозного сотрудничества", - сказал Калашников.

Парламентарий добавил, что межпарламентская встреча России и Грузии пройдет на площадке Госдумы, а ее участниками будет комитет по делам СНГ и партия "Альянс патриотов Грузии".