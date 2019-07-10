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РИА Новости
Новости Подмосковья

Единый госэкзамен в Подмосковье прошел без нарушений

Вчера, 16:14
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© РИА Новости / Илья ПиталевНаблюдатели в ситуационном центре для мониторинга проведения ЕГЭ
Наблюдатели в ситуационном центре для мониторинга проведения ЕГЭ
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. В Московской области завершился основной период сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ). Нарушений во время его проведения выявлено не было. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на первого зампреда правительства Подмосковья – министра образования региона Ольгу Забралову.
Нарушений не допустили благодаря установленным видеокамерам, а также наблюдателям и волонтерам. Порядка 7 тысяч человек следили за ходом ЕГЭ. Изменилась система доставки заданий – теперь в Подмосковье их получают по интернету.
"Мы один из восьми регионов Российской Федерации, куда контрольные измерительные материалы не привозят. Мы их получаем по интернету, то есть у нас все прозрачно, все на электронных носителях", — рассказала Ольга Забралова.
В 2019 году высший бал получили почти 500 выпускников – больше, чем в прошлом году.
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Новости ПодмосковьяЕГЭОльга ЗабраловаМосковская область
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