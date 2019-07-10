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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Патриарх Кирилл освятил новый храм на Валааме

Вчера, 16:09
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© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл перед началом заседания Священного Синода Русской православной церкви в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед началом заседания Священного Синода Русской православной церкви в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре
© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ
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ВАЛААМ, 10 июл – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во вторник освятил храм преподобного Серафима Саровского на Порфирьевском острове в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре.
"Еще одно место для молитвы, а значит, и для духовной жизни утверждено на Валаамском архипелаге, который имеет особое значения для всей нашей церкви и для православного мира. Пусть сей небольшой храм помогает тем, кто приезжает на этот остров, укрепляться верой и возносить свои молитвы к Богу", - сказал патриарх журналистам после освящения храма.
Порфирьевский остров расположен в 4,5 километрах от главной усадьбы монастыря. Он назван в честь его первого насельника - схимонаха Порфирия, проживавшего на этой земле в 1828 году. С 1917 года, когда Валаамский архипелаг стал частью Финляндии, на Порфирьевском острове прекратилась монашеская жизнь. С 2015 по 2019 год на острове построили храм в честь преподобного Серафима Саровского, часовню Александра Невского, келейный корпус для братии и причал. Храм во имя преподобного Серафима Саровского построен на месте "исторической" одноименной деревянной часовни, которая была разрушена.
Преподобный Серафим Саровский – почитаемый Русской церковью святой, живший в XIX веке. Преподобный чудотворец известен своими наставлениями, подвигами безмолвия и пустынножительства. Также он духовно опекал Дивеевский монастырь. Прославление и обретение мощей святого состоялось в 1903 году.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил главный храм Коневского мужского монастыря. 7 июля 2019
7 июля, 13:02
Патриарх Кирилл освятил главный храм Коневского мужского монастыря
Спасо-Преображенский Валаамский монастырь находится на Валаамском архипелаге Ладожского озера. По церковному преданию, основатели монастыря – миссионеры Сергий и Герман Валаамские появились тут в конце X века. По другой версии монастырь основали в XIV веке. В монастырский комплекс входят главная усадьба и 12 скитов.
В разное время Валаамский архипелаг находился на территории России, Швеции и Финляндии. В 1940 году после советско-финской войны он стал территорией СССР. Опасаясь разорения, монахи основали на территории Финляндии Ново-Валаамский Спасо-Преображенский монастырь и вывезли туда ценности: раку для мощей основателей монастыря - преподобных Сергия и Германа, а также Валаамскую икону Божией матери. Мощи святых остались на Валааме: они и сейчас находятся в скале под основанием собора. Во время совестко-финской войны монастырь бомбила советская авиация. После войны обитель сначала превратили в школу боцманов, а потом – дом – интернат для инвалидов.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного Синода Русской православной церкви в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре
9 июля, 11:56
Патриарх Кирилл открыл первое заседание Синода на Валааме
Возрождение монастыря началось в 1989 году, когда на острове поселились шесть монахов. С 1993 года по настоящее время наместником монастыря служит архимандрит Панкратий (Жердев), епископ Троицкий. Сейчас в обители проживает около 200 насельников. Ежегодно обитель посещают более 100 тысяч паломников и туристов. Монастырь ставропигиальный – подчиняется непосредственно патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.
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