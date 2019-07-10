Патриарх Кирилл освятил новый храм на Валааме

ВАЛААМ, 10 июл – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во вторник освятил храм преподобного Серафима Саровского на Порфирьевском острове в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре.

"Еще одно место для молитвы, а значит, и для духовной жизни утверждено на Валаамском архипелаге, который имеет особое значения для всей нашей церкви и для православного мира. Пусть сей небольшой храм помогает тем, кто приезжает на этот остров, укрепляться верой и возносить свои молитвы к Богу", - сказал патриарх журналистам после освящения храма.

Порфирьевский остров расположен в 4,5 километрах от главной усадьбы монастыря. Он назван в честь его первого насельника - схимонаха Порфирия, проживавшего на этой земле в 1828 году. С 1917 года, когда Валаамский архипелаг стал частью Финляндии, на Порфирьевском острове прекратилась монашеская жизнь. С 2015 по 2019 год на острове построили храм в честь преподобного Серафима Саровского, часовню Александра Невского, келейный корпус для братии и причал. Храм во имя преподобного Серафима Саровского построен на месте "исторической" одноименной деревянной часовни, которая была разрушена.

Преподобный Серафим Саровский – почитаемый Русской церковью святой, живший в XIX веке. Преподобный чудотворец известен своими наставлениями, подвигами безмолвия и пустынножительства. Также он духовно опекал Дивеевский монастырь. Прославление и обретение мощей святого состоялось в 1903 году.

Спасо-Преображенский Валаамский монастырь находится на Валаамском архипелаге Ладожского озера. По церковному преданию, основатели монастыря – миссионеры Сергий и Герман Валаамские появились тут в конце X века. По другой версии монастырь основали в XIV веке. В монастырский комплекс входят главная усадьба и 12 скитов.

В разное время Валаамский архипелаг находился на территории России, Швеции и Финляндии. В 1940 году после советско-финской войны он стал территорией СССР. Опасаясь разорения, монахи основали на территории Финляндии Ново-Валаамский Спасо-Преображенский монастырь и вывезли туда ценности: раку для мощей основателей монастыря - преподобных Сергия и Германа, а также Валаамскую икону Божией матери. Мощи святых остались на Валааме: они и сейчас находятся в скале под основанием собора. Во время совестко-финской войны монастырь бомбила советская авиация. После войны обитель сначала превратили в школу боцманов, а потом – дом – интернат для инвалидов.