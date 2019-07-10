Гаврилов готов встретиться с депутатами из Грузии в ходе их визита в Москву

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов, комментируя запланированный визит грузинских депутатов в Россию, выразил готовность встретиться с парламентариями Грузии, сообщила пресс-служба депутата.
Ранее сообщалось, что делегация оппозиционных депутатов из Грузии приедет в Москву в воскресенье, где, в частности, запланирована встреча с депутатами Госдумы. Об этом сообщил РИА Новости глава делегации, депутат парламента страны от оппозиционной фракции "Альянс патриотов" Георгий Ломая.
"Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов, комментируя запланированный визит грузинских депутатов в Россию, отметил готовность встретиться с парламентариями Грузии", - говорится в сообщении пресс-службы.
При этом он подчеркнул, что "местом встречи может быть не только столица Российской Федерации, но и территория любого нейтрального государства, например, Швейцарии". Гаврилов также назвал желание грузинских политиков приехать в Москву проявлением "здоровой реакции" на происходящие внутриполитические события в Грузии.
Ранее инцидент с Гавриловым, который также является президентом Межпарламентской ассоциации православия, привел к массовым протестам и росту напряжения в отношениях России с Грузией. Поводом для недовольства грузинской оппозиции стало то, что 20 июня во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси Гаврилов на правах президента этой организации занял кресло главы парламента Грузии.
Оппозиционеры после этого покинули зал, заседание прервалось, а затем парламент захватили радикалы. Как заявлял Гаврилов РИА Новости, ворвавшиеся в здание люди облили его водой и пытались отнять документы. Тбилиси захлестнули акции протеста, в ходе которых митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии МАП. Спецназ разогнал митинг, но на следующий день протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
На фоне этих событий президент РФ подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туристическим операторам и агентам не продавать путевки в эту страну.