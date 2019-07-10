Гаврилов готов встретиться с депутатами из Грузии в ходе их визита в Москву

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов, комментируя запланированный визит грузинских депутатов в Россию, выразил готовность встретиться с парламентариями Грузии, сообщила пресс-служба депутата.

Ранее сообщалось, что делегация оппозиционных депутатов из Грузии приедет в Москву в воскресенье, где, в частности, запланирована встреча с депутатами Госдумы. Об этом сообщил РИА Новости глава делегации, депутат парламента страны от оппозиционной фракции "Альянс патриотов" Георгий Ломая.

"Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов, комментируя запланированный визит грузинских депутатов в Россию, отметил готовность встретиться с парламентариями Грузии", - говорится в сообщении пресс-службы.

При этом он подчеркнул, что "местом встречи может быть не только столица Российской Федерации, но и территория любого нейтрального государства, например, Швейцарии". Гаврилов также назвал желание грузинских политиков приехать в Москву проявлением "здоровой реакции" на происходящие внутриполитические события в Грузии.

Ранее инцидент с Гавриловым, который также является президентом Межпарламентской ассоциации православия, привел к массовым протестам и росту напряжения в отношениях России с Грузией. Поводом для недовольства грузинской оппозиции стало то, что 20 июня во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси Гаврилов на правах президента этой организации занял кресло главы парламента Грузии.

Оппозиционеры после этого покинули зал, заседание прервалось, а затем парламент захватили радикалы. Как заявлял Гаврилов РИА Новости, ворвавшиеся в здание люди облили его водой и пытались отнять документы. Тбилиси захлестнули акции протеста, в ходе которых митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии МАП. Спецназ разогнал митинг, но на следующий день протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.