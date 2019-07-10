В крымской пещере "Таврида" нашли неизвестные ходы

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости. Неизвестные большие подземные ходы обнаружены в крымской пещере "Таврида", открытой в прошлом году при строительстве автотрассы, сообщил председатель Совета Российского союза спелеологов Геннадий Самохин.

Информация получена в результате обработки первых добытых данных геофизических исследований, которые проводят ученые Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского.

"Мы выявили достаточно большие зоны аномального электрического сопротивления в неизвестной части пещеры. Сегодня мы начнем более детализировано обследовать данный участок, с меньшим шагом, чтобы более точно определить глубину и размеры аномальной зоны. Через несколько дней мы планируем начать бурение, чтобы реальными методами, с помощью видеокамеры, изучить подземное пространство, которое является продолжением пещеры", - цитирует пресс-служба университета слова Самохина.

По его словам, ученым необходимо увидеть неизвестные части пещеры.

"В этой пещере для нас около 50 знаков вопроса, то есть таких мест, где мы обнаружили сужение или какую-то щель, и нам надо понять, в этой щели копать или в соседней. Это сложная работа – копать глину и разбирать камни под землей, и нам надо понять, где целесообразно прикладывать усилия, чтобы выйти в новую систему пещер", - сказал Самохин.