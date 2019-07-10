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РИА Новости

В крымской пещере "Таврида" нашли неизвестные ходы

Вчера, 16:00
2015
© Фото предоставлено КРО РГОПещера, найденная в районе пос. Зуя на месте строительства трассы "Таврида"
Пещера, найденная в районе пос. Зуя на месте строительства трассы Таврида
© Фото предоставлено КРО РГО
Пещера, найденная в районе пос. Зуя на месте строительства трассы "Таврида". Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости. Неизвестные большие подземные ходы обнаружены в крымской пещере "Таврида", открытой в прошлом году при строительстве автотрассы, сообщил председатель Совета Российского союза спелеологов Геннадий Самохин.
Информация получена в результате обработки первых добытых данных геофизических исследований, которые проводят ученые Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского.
"Мы выявили достаточно большие зоны аномального электрического сопротивления в неизвестной части пещеры. Сегодня мы начнем более детализировано обследовать данный участок, с меньшим шагом, чтобы более точно определить глубину и размеры аномальной зоны. Через несколько дней мы планируем начать бурение, чтобы реальными методами, с помощью видеокамеры, изучить подземное пространство, которое является продолжением пещеры", - цитирует пресс-служба университета слова Самохина.
По его словам, ученым необходимо увидеть неизвестные части пещеры.
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"В этой пещере для нас около 50 знаков вопроса, то есть таких мест, где мы обнаружили сужение или какую-то щель, и нам надо понять, в этой щели копать или в соседней. Это сложная работа – копать глину и разбирать камни под землей, и нам надо понять, где целесообразно прикладывать усилия, чтобы выйти в новую систему пещер", - сказал Самохин.
Уникальная карстовая пещера была обнаружена в ходе строительства четырехполосной трассы "Таврида" от Керчи до Севастополя на участке в Белогорском районе возле поселка Зуя. Полость, по мнению ученых, образовалась в результате длительных процессов воздействия напорных подземных вод. Спелеологи Крыма нашли в пещере останки древних хищников и других животных.
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Университетская наукаКрымРИА Наука
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