Эксперт считает, что грузинское вино не сможет завоевать американский рынок

ВАШИНГТОН, 9 июл – РИА Новости. Объем поставок грузинского вина в США продолжит расти, но завоевать этот рынок ему вряд ли удастся, считает американский эксперт, обладатель престижной квалификации "Магистр вина" (Master of Wine, MW) Лиза Граник.

Ранее на этой неделе Госдума РФ приняла заявление, в котором рекомендовала правительству рассмотреть целесообразность применения специальных экономических мер в отношении Грузии, в частности, введения запрета на импорт грузинского вина. Президент РФ не поддержал идею ввести экономические ограничения в отношении Грузии.

"Присутствие грузинских вин на американском рынке будет расти, эти вина уникальны и им нет аналогов в мире, у них есть свое отдельное место в винном мире. Однако, топовых вин мало и они никогда не смогут занять долю некоторых лучших мировых вин, которые производятся в гораздо больших объемах", - сказала Граник РИА Новости.

По данным Государственного винного агентства Грузии (входит в структуру министерства защиты окружающей среды и сельского хозяйства), за первые шесть месяцев текущего года экспорт грузинского вина в США увеличился на 88% и достиг 354874 бутылок. Для сравнения, в Россию в тот же период было импортировано более 25,5 миллиона бутылок грузинского вина, что на 6% выше, чем в аналогичный период прошлого года. Рынок США в отчетности грузинского винного агентства называют "стратегическим", при этом пятерку импортеров сегодня составляют Россия, Украина, Китай, Польша и Казахстан.

По оценке эксперта, "хотя привлекательность грузинских вин растет и их присутствие на американском рынке продолжает расти, интерес к ним в США не может быть сопоставим с тем, что существует в России и ближнем зарубежье". По словам Граник, "это объясняется не только историей и тем фактом, что грузинское вино было многие годы "лучшим вином Советского Союза" и тем, что его названия более знакомы и иногда легче произносимы для русскоговорящих". Другая причина, по словам эксперта, заключается в высокой конкуренции на американском рынке.

"Кроме того, грузинские вина, которые приходят сюда (в США), сейчас и впредь должны быть только самого лучшего качества, а это малый процент от всего экспорта грузинского вина. Американский рынок, пожалуй, самый конкурентный в мире и сюда приходят лишь лучшие вина", - отметила собеседница агентства, добавив, что "многие вина, экспортируемые в Россию, Китай и Польшу, по цене и качеству не могут конкурировать с вином, импортируемым в США".

Говоря о потребителях грузинского вина в США, эксперт отметила, что прежде всего это иммигранты из стран бывшего Советского Союза, люди, побывавшие в Грузии, а также молодые, любознательные и открытые новому и неизвестному любители вина.

В числе преимуществ грузинских вин в контексте американского рынка эксперт выделила интерес к "качественным, новым и разнообразным винам". "Грузинские вина очень хорошо оценены по качеству, даже по заниженным ценам, если учесть затраты на производство вина квеври (керамическая емкость для производства вин - ред.). Также люди очарованы историей (страны), историей грузинского вина и его древними традициями", - отметила эксперт.

Еще одним преимуществом, по ее словам, является то, что грузинские вина соответствуют тренду на так называемые "натуральные" вина. "Миллениалы и люди, интересующиеся странным и дурацким, очень хотят попробовать эти вина", - считает Граник. При этом, по ее словам, "натуральность" может играть и негативную роль, поскольку "многие люди не привыкли к "натуральным" или контактирующим с кожей винам, и им трудно понять их красоту". Помимо этого, добавила она, "многие люди боятся просить вина, которые они не знают, или вина, сорта которых они не могут произнести".

Главными конкурентами для грузинского вина в США эксперт видит "вина, контактирующие с кожей, и вина, изготовленные из местных сортов из других стран". "Все больше производителей по всему миру смотрят на Грузию как на модель. Это, конечно, комплимент, но он создает гораздо более насыщенный и конкурентный рынок", - резюмировала собеседница агентства.