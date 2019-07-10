Montenegro Airlines доставит в Москву пассажиров экстренно севшего лайнера

БЕЛГРАД, 10 июл – РИА Новости. Авиакомпания Montenegro Airlines, чей самолет экстренно сел в Калуге из-за обморока пилота, принимает все меры, чтобы доставить пассажиров к месту назначения, говорится в сообщении компании.

Самолет авиакомпании Montenegro Airlines, летевший из черногорского города Тиват в Домодедово, в среду совершил экстренную посадку в аэропорту Калуги. Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона, причиной стал сердечный приступ у пилота. На борту находились 85 пассажиров и пять членов экипажа.

Компания сообщила, что самолет Fokker 100 выполнял рейс Тиват – Домодедово (Москва), одному из пилотов стало плохо, и лайнер безопасно приземлился в аэропорту Калуги. Отмечается, что летчику была оказана необходимая медпомощь и его состояние стабильно.