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РИА Новости

Montenegro Airlines доставит в Москву пассажиров экстренно севшего лайнера

Вчера, 15:56
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БЕЛГРАД, 10 июл – РИА Новости. Авиакомпания Montenegro Airlines, чей самолет экстренно сел в Калуге из-за обморока пилота, принимает все меры, чтобы доставить пассажиров к месту назначения, говорится в сообщении компании.
Самолет авиакомпании Montenegro Airlines, летевший из черногорского города Тиват в Домодедово, в среду совершил экстренную посадку в аэропорту Калуги. Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона, причиной стал сердечный приступ у пилота. На борту находились 85 пассажиров и пять членов экипажа.
Компания сообщила, что самолет Fokker 100 выполнял рейс Тиват – Домодедово (Москва), одному из пилотов стало плохо, и лайнер безопасно приземлился в аэропорту Калуги. Отмечается, что летчику была оказана необходимая медпомощь и его состояние стабильно.
"Безопасность пассажиров и экипажа не были поставлены под угрозу ни в один из моментов.., в настоящее время предпринимаются все усилия для скорейшего возвращения воздушного судна в рабочий график и доставки пассажиров к месту назначения", - подчеркнул авиаперевозчик.
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