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РИА Новости
Ситуация в Судане

В МИД поддержали договоренности по формированию Верховного совета Судана

Вчера, 15:42
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россия поддерживает договоренности по формированию Верховного совета Судана, достигнутые переходным военным советом и гражданской оппозицией, сообщил представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов в ходе встречи с послом республики Судан в Москве Надиром Бабикером.
Встреча Богданова и Бабикера состоялась в среду в Москве, сообщил МИД РФ.
"В ходе беседы основное внимание было уделено последнему развитию событий в Судане. С российской стороны выражена поддержка достигнутым между переходным военным советом и гражданской оппозицией договоренностям по формированию Верховного (суверенного) совета для руководства страной в период до проведения всеобщих выборов", - сообщил МИД.
Обсуждались также вопросы дальнейшего укрепления российско-суданского многопланового взаимодействия в целях скорейшей стабилизации обстановки в республике Судан.
Омар аль-Башир
7 июля, 18:54
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Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Однако народные протесты, несмотря на обещания военных, не утихают. Протестующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий.
Обстановка в столице Судана и в целом в стране резко обострилась 3 июня, когда суданские военные разогнали часть палаточного лагеря в Хартуме перед штаб-квартирой главного командования ВС. В результате столкновений погибли несколько десятков человек. Оппозиция ответила военным забастовкой и акциями гражданского неповиновения и призвала как можно быстрее передать власть гражданскому правительству.
5 июля посредник от Африканского союза Мухамед Хасан Лаббад заявил, что переходный военный совет Судана и крупнейшее объединение оппозиции "Силы за свободу и перемены" достигли соглашения о создании на трехлетний переходный период суверенного совета как высшего органа власти.
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Ситуация в СуданеМихаил БогдановМИД РФСуданВ мире
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