В МИД поддержали договоренности по формированию Верховного совета Судана

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россия поддерживает договоренности по формированию Верховного совета Судана, достигнутые переходным военным советом и гражданской оппозицией, сообщил представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов в ходе встречи с послом республики Судан в Москве Надиром Бабикером.

Встреча Богданова и Бабикера состоялась в среду в Москве, сообщил МИД РФ.

"В ходе беседы основное внимание было уделено последнему развитию событий в Судане. С российской стороны выражена поддержка достигнутым между переходным военным советом и гражданской оппозицией договоренностям по формированию Верховного (суверенного) совета для руководства страной в период до проведения всеобщих выборов", - сообщил МИД.

Обсуждались также вопросы дальнейшего укрепления российско-суданского многопланового взаимодействия в целях скорейшей стабилизации обстановки в республике Судан.

Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Однако народные протесты, несмотря на обещания военных, не утихают. Протестующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий.

Обстановка в столице Судана и в целом в стране резко обострилась 3 июня, когда суданские военные разогнали часть палаточного лагеря в Хартуме перед штаб-квартирой главного командования ВС. В результате столкновений погибли несколько десятков человек. Оппозиция ответила военным забастовкой и акциями гражданского неповиновения и призвала как можно быстрее передать власть гражданскому правительству.