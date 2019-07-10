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РИА Новости

Внешний вид Полины Гагариной напугал поклонников

Вчера, 15:34
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПевица Полина Гагарина выступает на праздничном концерте, приуроченном к Международному дню учителя в Государственном Кремлёвском дворце
Певица Полина Гагарина выступает на праздничном концерте, приуроченном к Международному дню учителя в Государственном Кремлёвском дворце
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Российская певица Полина Гагарина напугала поклонников своей худобой.
Артистка выложила в инстаграме фотографии в бассейне и получила в ответ множество комментариев от встревоженных пользователей.
Подписчики отметили "нездоровую" худобу певицы. По мнению некоторых из них, у Гагариной может быть расстройство пищевого поведения.
"Худая, ужас. И груди не стало", – написала anastasiiaandr2.
"Одни ребра", – отметила venerapetrova46.
"Анорексия, ни сочности, ни фигуры, сплошные кости", – считает suhanova_ann.
"Еще минус один килограмм и анорексия", — прокомментировал magi2706.
Часть подписчиков выразила мнение, что у певицы все в порядке с фигурой.
"Чего всполошились? Прекрасно выглядишь!" - написал dmitri_gorgaz.
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Шоу-бизнесПолина ГагаринаГреция
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