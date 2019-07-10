Внешний вид Полины Гагариной напугал поклонников

Певица Полина Гагарина выступает на праздничном концерте, приуроченном к Международному дню учителя в Государственном Кремлёвском дворце

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Российская певица Полина Гагарина напугала поклонников своей худобой.

Артистка выложила в инстаграме фотографии в бассейне и получила в ответ множество комментариев от встревоженных пользователей.

Подписчики отметили "нездоровую" худобу певицы. По мнению некоторых из них, у Гагариной может быть расстройство пищевого поведения.

"Худая, ужас. И груди не стало", – написала anastasiiaandr2.

"Одни ребра", – отметила venerapetrova46.

"Анорексия, ни сочности, ни фигуры, сплошные кости", – считает suhanova_ann.

"Еще минус один килограмм и анорексия", — прокомментировал magi2706.

Часть подписчиков выразила мнение, что у певицы все в порядке с фигурой.