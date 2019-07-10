Министр обороны Сербии обвинил косовоалбанские власти во лжи

БЕЛГРАД, 10 июл – РИА Новости. Министр обороны Сербии Александр Вулин обвинил власти самопровозглашенной республики Косово во лжи в связи с запретом на въезд сербских делегаций в край и неисполнением ранее достигнутых соглашений Белграда и Приштины.

Делегация представителей военного здравоохранения во главе с министром не получила разрешение на посещение Клинического центра в Косовска-Митровице с целью укрепления сотрудничества с Военно-медицинской академией в Белграде. Из Приштины якобы сообщили, что "не имеют возможности одобрить заявку на приезд".

"Это еще одно доказательство того, какой (косовский "премьер") Рамуш Харадинай лжец. Напомню, что он нашему премьер-министру Ане Брнабич сказал, что не запрещено официальным лицам республики Сербии приезжать на территорию Косово и Метохии. И эту ложь мы раскрыли, еще одно нарушение всех соглашений", - цитирует минобороны заявление Вулина.

"Они не сформировали Содружество сербских общин в крае, они нарушили Брюссельское соглашение (о нормализации в Косово). Хашим Тачи (косовский "президент") – человек, который открыто заявил, что солгал, когда подписал Брюссельское соглашение, и что ему не приходит в голову сдержать свое слово и выполнить то, что подписал", - отметил сербский министр.

По словам Вулина, косовоалбанские лидеры показали, что "не хотят сербов в Косово и Метохии, они хотят лишь территорию, землю".

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.