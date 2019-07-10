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РИА Новости

В Совфеде готовы встретиться с грузинскими парламентариями

Вчера, 15:30
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. В Совнтн Федерации готовы встретиться с делегацией парламентариев из Грузии, пока такого обращения не поступало, сообщил РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Делегация оппозиционных депутатов из Грузии приедет в Москву в воскресенье, запланирована встреча в Госдуме, сообщил РИА Новости глава делегации, депутат фракции "Альянс патриотов" Георгий Ломая. Как сообщил РИА Новости председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, на встрече будут обсуждаться вопросы сотрудничества в политической и гуманитарной сфере.
"Раньше всегда встречались, если будет обращение - готовы встретиться и сейчас", - сказал Косачев.
Он также пояснил, что пока обращения к сенаторам с просьбой о встрече от грузинских коллег не поступало.
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Госдума РФКонстантин КосачевРоссияГрузияПолитика
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