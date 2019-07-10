В Совфеде готовы встретиться с грузинскими парламентариями

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. В Совнтн Федерации готовы встретиться с делегацией парламентариев из Грузии, пока такого обращения не поступало, сообщил РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Делегация оппозиционных депутатов из Грузии приедет в Москву в воскресенье, запланирована встреча в Госдуме, сообщил РИА Новости глава делегации, депутат фракции "Альянс патриотов" Георгий Ломая. Как сообщил РИА Новости председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, на встрече будут обсуждаться вопросы сотрудничества в политической и гуманитарной сфере.

"Раньше всегда встречались, если будет обращение - готовы встретиться и сейчас", - сказал Косачев.