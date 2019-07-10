Педерсен сообщил об успешных переговорах с главой МИД Сирии

ДАМАСК, 10 июл - РИА Новости. Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил, что его переговоры с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом прошли отлично, им удалось добиться большого прогресса.
Ранее источник в ООН сообщил РИА Новости, что Педерсен прибыл во вторник в Дамаск.
"Мы с министром иностранных дел Валидом Муаллемом провели очень хорошие переговоры", - заявил спецпосланник журналистам.
"Я только что закончил переговоры с Муаллемом, они были очень хорошими, и я считаю, что мы достигли большого прогресса", - добавил Педерсен.
По его словам, еще одна встреча с министром пройдет позднее в среду.
Как сообщается в распространенном заявлении МИД Сирии, Муаллем и Педерсен обсудили в Дамаске "формирование конституционной комиссии, механизмы и процедуры его работы". Стороны также подчеркнули "важность продолжающейся координации, чтобы гарантировать успех миссии спецпосланника по облегчению сирийско-сирийского диалога и работы конституционного комитета".
Согласно документу, переговоры прошли "в позитивной и конструктивной атмосфере", и "был достигнут большой прогресс, приближающий к достижению договоренности по конституционной комиссии".
Ранее Педерсен объявил о своем визите в Дамаск после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым. Спецпосланник выразил надежду на прогресс в формировании конституционной комиссии и положительные результаты своего визита в САР.