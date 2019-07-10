Педерсен сообщил об успешных переговорах с главой МИД Сирии

Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен перед началом переговоров в астанинском формате по Сирии

ДАМАСК, 10 июл - РИА Новости. Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил, что его переговоры с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом прошли отлично, им удалось добиться большого прогресса.

Ранее источник в ООН сообщил РИА Новости, что Педерсен прибыл во вторник в Дамаск.

"Мы с министром иностранных дел Валидом Муаллемом провели очень хорошие переговоры", - заявил спецпосланник журналистам.

"Я только что закончил переговоры с Муаллемом, они были очень хорошими, и я считаю, что мы достигли большого прогресса", - добавил Педерсен.

По его словам, еще одна встреча с министром пройдет позднее в среду.

Как сообщается в распространенном заявлении МИД Сирии, Муаллем и Педерсен обсудили в Дамаске "формирование конституционной комиссии, механизмы и процедуры его работы". Стороны также подчеркнули "важность продолжающейся координации, чтобы гарантировать успех миссии спецпосланника по облегчению сирийско-сирийского диалога и работы конституционного комитета".

Согласно документу, переговоры прошли "в позитивной и конструктивной атмосфере", и "был достигнут большой прогресс, приближающий к достижению договоренности по конституционной комиссии".