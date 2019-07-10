Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-10T15:24Z
https://ria.ru/20190710/1556387965.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155345/36/1553453651_0:0:2680:1508_1036x0_80_0_0_d1e525f500ad1e48849018502749f82a.jpg
РИА Новости
Культура

Дима Билан стал призраком 90-х в новом клипе "Про белые розы"

Вчера, 15:24
1698
© AFP 2019 / Andrej IsakovicДима Билан во время выступления в финале конкурса песни "Евровидение-2008" в Белграде
Дима Билан во время выступления в финале конкурса песни Евровидение-2008 в Белграде
© AFP 2019 / Andrej Isakovic
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Дима Билан выложил в YouTube новый ролик на песню "Про белые розы". За пять часов его посмотрели около 40 тысяч человек.
В клипе чиновница дает распоряжение снести дом культуры 90-х годов, и ее начинает преследовать призрак молодости (Дима Билан). Он появляется в парикмахерской, на рынке среди кочанов капусты, в супермаркете, выглядывает из окна проезжающей мимо машины и поет "про белые розы, желтые тюльпаны". В конце клипа - отсылка к фильму "Привидение". Билан, как Патрик Суэйзи, удаляется в потоке белого света.
Съемками клипа занимался Александр Гудков, снявшийся в эпизодической роли.
Александр Ревва
6 июля, 15:58
Клип Александра Реввы набрал за сутки около четырех миллионов просмотров
701000
КультураМузыкаНовости культурыYouTubeДима Билан (Виктор Белан)
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин призвал развивать высокие технологии, а не "принюхиваться" к ним
РИА
Новости
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский
Жириновский предложил восстановить полную неприкосновенность депутатов
Туристы фотографируются на фоне арт-объекта на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи
Пляж на высоте и тайны йети. Чем удивит летний отдых в Сочи
Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата
Полиция считает, что муж кассирши из Башкирии помогал ей красть деньги
Лента
новостей
Участок магистрального газопровода, архивное фото
Эксперт назвал компромиссный вариант договора по транзиту через Украину
Американский актер Рип Торн
Умер актер Рип Торн
Кассир считает деньги в супермаркете
"Ромир": средний чек россиян за поход в магазин в июне увеличился
Поезд в Московском метрополитене
СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена
Певица Полина Гагарина выступает на праздничном концерте, приуроченном к Международному дню учителя в Государственном Кремлёвском дворце
Внешний вид Полины Гагариной напугал поклонников
Цитадель Алеппо в сирийском городе Алеппо
В Алеппо завершились съемки первого с начала войны в Сирии фильма
Пандус в здании Государственного комитета РФ по статистике
Сотрудник Росстата уволился после публикации данных об инфляции
Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам. 10 июля 2019
Путин призвал увеличить темпы роста экономики
Желтогрудая куница (харза)
В Приморье в фотоловушку попала харза
Певица Тейлор Свифт
Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей
Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов
Мосгоризбирком объяснил недопуск КПРФ к проверке подписей других кандидатов
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:56Китай призвал к сдержанности в Ормузском проливе после инцидента
10:48В РАН рассказали о заказах на отправку космических туристов на МКС
10:47Украинский генерал заявил, что парад в Киеве состоится
10:45Рябков: если ДСНВ не продлят, ответственны за это будут США
10:34МИД: США так и не ответили на предложения по стратегической стабильности
10:33В ДНР сотрудники МЧС попали под обстрел украинских силовиков
10:32Россия призвала США к диалогу военных по стратегической стабильности
10:31Рябков: Иран более года проявлял терпение в связи с ситуацией вокруг СППД
10:29Ростехнадзор выявил около 250 нарушений при проверках из-за ЧП с "Дружбой"
10:28В МЧС заявили, что пострадавших после хлопка газа в Москве нет
10:26В ДНР заявили о повреждении здания школы при обстреле ВСУ
10:26Никаких извинений в адрес России от Грузии не поступило, заявил Гаврилов
10:22В Башкирии назвали возможную причину массовой гибели пчел
10:20Рябков: США не гнушаются прямыми подлогами и дезинформацией по теме ДРСМД
10:20Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
10:19Рябков: США не желают связывать себя ограничениями в сфере безопасности
10:11В московской многоэтажке произошел хлопок газа
10:10СК возбудил дело после обстрела в Донбассе журналистов "Звезды"
10:08В Венесуэле практически нет российского техперсонала, заявил Рябков
10:08Россия представит дополнительные данные по инциденту в сирийской Думе
Лента новостейМолния