Дима Билан стал призраком 90-х в новом клипе "Про белые розы"

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости . Дима Билан выложил в YouTube новый ролик на песню "Про белые розы". За пять часов его посмотрели около 40 тысяч человек.

В клипе чиновница дает распоряжение снести дом культуры 90-х годов, и ее начинает преследовать призрак молодости (Дима Билан). Он появляется в парикмахерской, на рынке среди кочанов капусты, в супермаркете, выглядывает из окна проезжающей мимо машины и поет "про белые розы, желтые тюльпаны". В конце клипа - отсылка к фильму "Привидение". Билан, как Патрик Суэйзи, удаляется в потоке белого света.