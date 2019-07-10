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РИА Новости

В Татарстане погиб рабочий при падении осветительного столба

Вчера, 14:55
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КАЗАНЬ, 10 июл - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства падения в Набережных Челнах при поведении ремонтных работ осветительной мачты одного из автомобильных мостов, в результате которого один рабочий погиб, еще двое получили травмы, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
"В городе Набережные Челны 9 июля при производстве дорожно-ремонтных работ на автомобильном мосту между поселками ГЭС и ЗЯБ упавшей осветительной мачтой смертельно травмирован 43-летний рабочий. Еще двое рабочих с тяжелыми травмами доставлены в реанимацию", - говорится в сообщении.
По данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причины падения мачты. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Как уточнили в больнице скорой медицинской помощи Набережных Челнов, куда были госпитализированы пострадавшие, их жизни ничто не угрожает, состояние оценивается как средней степени тяжести.
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