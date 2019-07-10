В Татарстане погиб рабочий при падении осветительного столба

КАЗАНЬ, 10 июл - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства падения в Набережных Челнах при поведении ремонтных работ осветительной мачты одного из автомобильных мостов, в результате которого один рабочий погиб, еще двое получили травмы, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.

"В городе Набережные Челны 9 июля при производстве дорожно-ремонтных работ на автомобильном мосту между поселками ГЭС и ЗЯБ упавшей осветительной мачтой смертельно травмирован 43-летний рабочий. Еще двое рабочих с тяжелыми травмами доставлены в реанимацию", - говорится в сообщении.

По данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причины падения мачты. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.