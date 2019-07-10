Украина вышла из соглашения о сертификате взвешивания грузовиков

КИЕВ, 10 июл – РИА Новости. Кабинет министров Украины на заседании в среду в одностороннем порядке прекратил действие соглашения со странами СНГ о международном сертификате взвешивания грузового транспорта.

Соглашение "О введении международного сертификата взвешивания грузовых транспортных средств на территориях государств - участников Содружества Независимых Государств" было подписано Украиной, Российской Федерацией, Арменией, Белоруссией, Грузией, Казахстаном, Киргизией, Молдавией и Таджикистаном. Оно было направлено на унификацию условий грузовых перевозок и упрощения процедуры пересечения границ между странами СНГ, в частности, помогало избежать многократного взвешивания транспортных средств на территориях стран-участниц.