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РИА Новости

Украина вышла из соглашения о сертификате взвешивания грузовиков

Вчера, 14:54
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 10 июл – РИА Новости. Кабинет министров Украины на заседании в среду в одностороннем порядке прекратил действие соглашения со странами СНГ о международном сертификате взвешивания грузового транспорта.
Соглашение "О введении международного сертификата взвешивания грузовых транспортных средств на территориях государств - участников Содружества Независимых Государств" было подписано Украиной, Российской Федерацией, Арменией, Белоруссией, Грузией, Казахстаном, Киргизией, Молдавией и Таджикистаном. Оно было направлено на унификацию условий грузовых перевозок и упрощения процедуры пересечения границ между странами СНГ, в частности, помогало избежать многократного взвешивания транспортных средств на территориях стран-участниц.
В принятом постановлении кабмин поручает министерству иностранных дел сообщить в установленном порядке Исполнительному комитету СНГ о выходе из указанного соглашения.
Здание Кабинета министров Украины в Киеве
24 апреля, 12:33
Киев вышел из соглашения о секретных изобретениях времен СССР
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