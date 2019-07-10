Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-10T14:50Z
https://ria.ru/20190710/1556387562.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Мосгорсуд отложил проверку приговора подруге экс-полковника Захарченко

Вчера, 14:50
58
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Мосгорсуд отложил проверку приговора Ларисе Марчуковой, которая дала свидетельские показания на скандально известного экс-полковника Дмитрия Захарченко, из-за отпуска адвоката сообщили РИА Новости в суде.
"Адвокат в отпуске, отложили на 22 июля на 14.00", — сказал собеседник агентства.
Ранее Останкинский суд Москвы назначил Ларисе Марчуковой три года и три месяца колонии со штрафом 700 тысяч рублей. Ее дело заслушано в особом порядке, что предполагает полное признание подсудимой вины без исследования доказательств. Ей вменяли подстрекательство и пособничество в хищении денег вкладчика Нота-банка. Обвинение просило назначить ей три года колонии.
Разговоры Ларисы Марчуковой с гадалкой Ноной Михай о предстоящих в банке обысках, записанные ФСБ, легли в основу обвинения в адрес Дмитрия Захарченко. Сестрам Ларисе и Галине Марчуковым вместе с гадалкой и совладельцами Нота-банка Дмитрием и Вадимом Ерохиными вменили растрату денег вкладчиков.
Дмитрий Захарченко
25 июня, 20:48
Экс-полковник Захарченко пожаловался, что не может подстричься в СИЗО
Галина Марчукова ранее получила три года и четыре месяца колонии общего режима. Дмитрий Ерохин приговорен к 8,5 годам колонии, Вадим – к шести годам, Михай за подстрекательство к растрате должна будет отсидеть 3,5 года.
Захарченко и сестры Марчуковы - земляки, все из Миллеровского района Ростовской области.
000000
Обсудить 0
Дело полковника ЗахарченкоМосковский городской судОбщество
Рекомендуем
Член комитета Государственной Думы РФ по международным делам Владимир Железняк на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 20 февраля 2019
Железняк назвал первичной задачей Грузии нормализацию внутренних процессов
РИА
Новости
Здание правительства Украины в Киеве
Украина вышла из соглашения о сертификате взвешивания грузовиков
Турист
МЧС запустило онлайн-портал для регистрации туристских групп
Перекресток
В Госдуме оценили идею о турбоперекрестках и квадратных светофорах
Лента
новостей
Президент Молдавии Игорь Додон во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 30 января 2019
Додон поддержал решение России расширить список компаний-экспортеров
В Сургуте разбили микроавтобус бизнесмена из Ямала
В Красноярске придумали специальный знак для беременных водителей - Нас в машине двое
В комитете ГД по транспорту не поддержали идею знаков о беременных за рулем
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
Медведчук призвал не связывать освобождение Вышинского и украинских моряков
Здание Государственной Думы РФ
Делегация грузинских оппозиционных депутатов приедет в Москву
Алмазбек Атамбаев
Атамбаев второй раз не явился на допрос
Котенок возле ноутбука
Женщины чаще мужчин берут кредит в магазинах, показал опрос
Здание Счетной палаты РФ
Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь
Информационно-указательный знак Парковка (парковочное место) и знак дополнительной информации Инвалиды
В ОНФ призвали увеличить количество парковочных мест для инвалидов
Геннадий Онищенко
Онищенко оценил идею информирующих знаков о придорожной торговле
В МГЕР выступили за сохранение запрета на продажу алкоэнергетиков
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:00Москва не приемлет претензии США к России по ДРСМД, заявили в МИД
10:59"Замечание" возникло на ракете "Протон" на Байконуре, заявили в Роскосмосе
10:56Китай призвал к сдержанности в Ормузском проливе после инцидента
10:48В РАН рассказали о заказах на отправку космических туристов на МКС
10:47Украинский генерал заявил, что парад в Киеве состоится
10:45Рябков: если ДСНВ не продлят, ответственны за это будут США
10:34МИД: США так и не ответили на предложения по стратегической стабильности
10:33В ДНР сотрудники МЧС попали под обстрел украинских силовиков
10:32Россия призвала США к диалогу военных по стратегической стабильности
10:31Рябков: Иран более года проявлял терпение в связи с ситуацией вокруг СППД
10:29Ростехнадзор выявил около 250 нарушений при проверках из-за ЧП с "Дружбой"
10:28В МЧС заявили, что пострадавших после хлопка газа в Москве нет
10:26В ДНР заявили о повреждении здания школы при обстреле ВСУ
10:26Никаких извинений в адрес России от Грузии не поступило, заявил Гаврилов
10:22В Башкирии назвали возможную причину массовой гибели пчел
10:20Рябков: США не гнушаются прямыми подлогами и дезинформацией по теме ДРСМД
10:20Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
10:19Рябков: США не желают связывать себя ограничениями в сфере безопасности
10:11В московской многоэтажке произошел хлопок газа
10:10СК возбудил дело после обстрела в Донбассе журналистов "Звезды"
Лента новостейМолния