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РИА Новости
Культура

В "Музеоне" запретили трогать "Деда Мазая и зайцев" после пропажи ушей

Вчера, 14:50
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© Фото : Центральный парк культуры и отдыха им. ГорькогоСкульптурная композиция "Дед Мазай и зайцы" в парке искусств "Музеон" в Москве
Скульптурная композиция Дед Мазай и зайцы в парке искусств Музеон в Москве
© Фото : Центральный парк культуры и отдыха им. Горького
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Доступ к скульптуре "Дед Мазай и зайцы" в "Музеоне" будет ограничен после исчезновения ушей зайцев со скульптуры, по поводу реставрации ведутся переговоры с автором, рассказали РИА Новости в пресс-службе Парка Горького.
В августе прошлого года пресс-служба Парка Горького сообщала, что каждое лето у фигур зайцев скульптурной композиции "Дед Мазай и зайцы" постепенно пропадают уши, так как есть поверье, что уши можно потереть на удачу. Сообщалось, что в парке готовы к исчезновению ушей у зайцев и занимаются восстановлением недостающих частей скульптуры.
Композиция в парке искусств "Музеон" создана Александром Таратыновым по сюжету стихотворения Николая Некрасова "Дедушка Мазай и зайцы". В неё входит фигура Деда Мазая и восьми зайцев в лодке. В настоящее время зайцы на корме лодки до сих пор стоят без ушей.
"Произведение не является собственностью парка, автор проживает за границей, и провести авторскую реставрацию в сжатые сроки затруднительно. В настоящий момент главный хранитель парка искусств "Музеон" ведет переговоры со скульптором в поиске решения. Во избежание дальнейшей порчи произведения, в ближайшее время доступ к скульптуре будет ограничен", - рассказали в пресс-службе.
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