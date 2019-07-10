В "Музеоне" запретили трогать "Деда Мазая и зайцев" после пропажи ушей

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Доступ к скульптуре "Дед Мазай и зайцы" в "Музеоне" будет ограничен после исчезновения ушей зайцев со скульптуры, по поводу реставрации ведутся переговоры с автором, рассказали РИА Новости в пресс-службе Парка Горького.

В августе прошлого года пресс-служба Парка Горького сообщала, что каждое лето у фигур зайцев скульптурной композиции "Дед Мазай и зайцы" постепенно пропадают уши, так как есть поверье, что уши можно потереть на удачу. Сообщалось, что в парке готовы к исчезновению ушей у зайцев и занимаются восстановлением недостающих частей скульптуры.

Композиция в парке искусств "Музеон" создана Александром Таратыновым по сюжету стихотворения Николая Некрасова "Дедушка Мазай и зайцы". В неё входит фигура Деда Мазая и восьми зайцев в лодке. В настоящее время зайцы на корме лодки до сих пор стоят без ушей.