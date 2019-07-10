Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-10T14:41Z
https://ria.ru/20190710/1556387103.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155117/11/1551171179_0:58:2585:1512_1036x0_80_0_0_bea7686ba0f86ca83e26a1d63d848d6d.jpg
РИА Новости

Железняк назвал первичной задачей Грузии нормализацию внутренних процессов

Вчера, 14:41
217
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен комитета Государственной Думы РФ по международным делам Владимир Железняк на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 20 февраля 2019
Член комитета Государственной Думы РФ по международным делам Владимир Железняк на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 20 февраля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Первичная задача Грузии заключается в нормализации внутренних процессов, а потом уже в налаживании российско-грузинского сотрудничества, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
"Развивать, восстанавливать экономические, дипломатические, культурные, гуманитарные отношения, сотрудничество в других сферах на фоне нестабильности, которая происходит в Грузии, достаточно странно. То есть первично - нормализация ситуации в Грузии, а потом уже ... не просто намерения, а действия властей Грузии по реализации потенциала отношений с Российской Федерацией", - сказал Железняк на пресс-конференции на тему: "Последствия всплеска антироссийских настроений в Грузии".
По его словам, самих извинений от Грузии мало. "Мы хотим наблюдать за тем, как будет реализовываться политика грузинских властей и в отношении российско-грузинского сотрудничества, и в отношении тех процессов, которые происходят в самой Грузии", - добавил депутат.
"Потенциал нашего сотрудничества очень велик. На сегодняшний день он реализован, я уверен, буквально на считанные проценты от общего спектра возможностей", - заключил он.
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Вчера, 10:40
Россия готова к гармоничным отношениям с Грузией, заявил Косачев
400000
Обсудить 0
Госдума РФСергей ЖелезнякРоссияГрузия
Рекомендуем
Сергей Гаврилов
Гаврилов готов встретиться с депутатами из Грузии в ходе их визита в Москву
РИА
Новости
Здание Государственной Думы РФ
Делегация грузинских оппозиционных депутатов приедет в Москву
Произведенная в Грузии бутылка с алкогольной продукцией, содержащая изображение карты Грузинской ССР
Цхинвал возмутило изображение на алкоголе из Грузии карты Грузинской ССР
Заседание Совета Федерации РФ
В Совфеде готовы встретиться с грузинскими парламентариями
Лента
новостей
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Россия готова к гармоничным отношениям с Грузией, заявил Косачев
В московской многоэтажке произошел хлопок газа
КСИР отрицает, что иранские корабли мешали проходу британского судна
Канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине
В правительстве отказались отвечать, проходит ли Меркель обследование
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по межнациональным отношениям Николай Сванидзе на пресс-конференции по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. 1 ноября 2017
Сванидзе прокомментировал призыв журналиста снести памятник под Прохоровкой
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле отметили широкую общественную реакцию на русофобские выпады Грузии
Меркель в третий раз за месяц испытала приступ дрожи на публике
Меркель стало плохо во время встречи с премьер-министром Финляндии
Сергей Гаврилов
Грузия могла бы перенять у России правозащитный опыт, считают в Госдуме
Депутат Госдумы РФ Леонид Калашников
Калашников назвал темы встречи с грузинскими депутатами
Вино Батоно на полке супермаркета
Эксперт считает, что грузинское вино не сможет завоевать американский рынок
Пригород Дамаска Дума
Россия представит дополнительные данные по инциденту в сирийской Думе
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:00Москва не приемлет претензии США к России по ДРСМД, заявили в МИД
10:59"Замечание" возникло на ракете "Протон" на Байконуре, заявили в Роскосмосе
10:56Китай призвал к сдержанности в Ормузском проливе после инцидента
10:48В РАН рассказали о заказах на отправку космических туристов на МКС
10:47Украинский генерал заявил, что парад в Киеве состоится
10:45Рябков: если ДСНВ не продлят, ответственны за это будут США
10:34МИД: США так и не ответили на предложения по стратегической стабильности
10:33В ДНР сотрудники МЧС попали под обстрел украинских силовиков
10:32Россия призвала США к диалогу военных по стратегической стабильности
10:31Рябков: Иран более года проявлял терпение в связи с ситуацией вокруг СППД
10:29Ростехнадзор выявил около 250 нарушений при проверках из-за ЧП с "Дружбой"
10:28В МЧС заявили, что пострадавших после хлопка газа в Москве нет
10:26В ДНР заявили о повреждении здания школы при обстреле ВСУ
10:26Никаких извинений в адрес России от Грузии не поступило, заявил Гаврилов
10:22В Башкирии назвали возможную причину массовой гибели пчел
10:20Рябков: США не гнушаются прямыми подлогами и дезинформацией по теме ДРСМД
10:20Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
10:19Рябков: США не желают связывать себя ограничениями в сфере безопасности
10:11В московской многоэтажке произошел хлопок газа
10:10СК возбудил дело после обстрела в Донбассе журналистов "Звезды"
Лента новостейМолния