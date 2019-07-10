Железняк назвал первичной задачей Грузии нормализацию внутренних процессов

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Первичная задача Грузии заключается в нормализации внутренних процессов, а потом уже в налаживании российско-грузинского сотрудничества, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

"Развивать, восстанавливать экономические, дипломатические, культурные, гуманитарные отношения, сотрудничество в других сферах на фоне нестабильности, которая происходит в Грузии, достаточно странно. То есть первично - нормализация ситуации в Грузии, а потом уже ... не просто намерения, а действия властей Грузии по реализации потенциала отношений с Российской Федерацией", - сказал Железняк на пресс-конференции на тему: "Последствия всплеска антироссийских настроений в Грузии".

По его словам, самих извинений от Грузии мало. "Мы хотим наблюдать за тем, как будет реализовываться политика грузинских властей и в отношении российско-грузинского сотрудничества, и в отношении тех процессов, которые происходят в самой Грузии", - добавил депутат.