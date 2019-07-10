Жительница Тюмени погибла при пожаре в частном доме, спасая детей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 июл - РИА Новости. Жительница Тюмени погибла при пожаре в частном доме, спасая малолетних детей, которых успела передать через окно своему супругу, сообщает СУСК РФ по Тюменской области.

Пожар произошел в ночь на среду в жилом доме на улице Лунева. Ликвидировав огонь, спасатели обнаружили в сгоревшем здании тело 27-летней женщины. Предварительной причиной ее смерти в следственном управлении называют отравление угарным газом.

"По предварительным данным, во время пожара семья из четырех человек, в том числе двое малолетних детей, спала. Когда проснулся супруг потерпевшей, то обнаружил возгорание, разбил окна и попытался помочь выбраться своей семье. 27-летняя супруга успела передать детей через окно, после чего потеряла сознание. После тушения пожара ее тело было обнаружено", - говорится в сообщении.