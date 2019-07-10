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РИА Новости

Жительница Тюмени погибла при пожаре в частном доме, спасая детей

Вчера, 14:40
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 июл - РИА Новости. Жительница Тюмени погибла при пожаре в частном доме, спасая малолетних детей, которых успела передать через окно своему супругу, сообщает СУСК РФ по Тюменской области.
Пожар произошел в ночь на среду в жилом доме на улице Лунева. Ликвидировав огонь, спасатели обнаружили в сгоревшем здании тело 27-летней женщины. Предварительной причиной ее смерти в следственном управлении называют отравление угарным газом.
"По предварительным данным, во время пожара семья из четырех человек, в том числе двое малолетних детей, спала. Когда проснулся супруг потерпевшей, то обнаружил возгорание, разбил окна и попытался помочь выбраться своей семье. 27-летняя супруга успела передать детей через окно, после чего потеряла сознание. После тушения пожара ее тело было обнаружено", - говорится в сообщении.
Ведомство проводит проверку по данному факту, уже опрошены очевидцы трагедии. Предполагается, что пожар мог произойти из-за замыкания электропроводки, однако рассматриваются и другие версии случившегося. Следствие назначило ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинскую и пожаро-техническую.
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