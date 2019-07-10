Меркель рассказала о своем состоянии после очередного приступа дрожи

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что чувствует себя хорошо после приступа дрожи, причин для беспокойства нет.

"Я чувствую себя хорошо. Не стоит беспокоиться", - заявила канцлер в ходе пресс-конференции.

Канцлер Германии Ангела Меркель в третий раз за три недели испытала приступ дрожи во время официального мероприятия, сообщил ранее в среду телеканал N-tv

Ранее канал N-tv продемонстрировал кадры встречи Меркель с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, у канцлера случился приступ сильной дрожи. Аналогичный приступ произошел у Меркель в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда канцлер объяснила свое болезненное состояние обезвоживанием. По ее словам, после выпитой воды ей стало гораздо лучше.