Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-10T14:42Z
https://ria.ru/20190710/1556386869.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155603/65/1556036572_0:80:3064:1804_1036x0_80_0_0_f79eea87bf3a4849aeebac43f53954a2.jpg
РИА Новости

Меркель рассказала о своем состоянии после очередного приступа дрожи

Вчера, 14:36
40553
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАнгела Меркель
Ангела Меркель
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Ангела Меркель. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что чувствует себя хорошо после приступа дрожи, причин для беспокойства нет.
"Я чувствую себя хорошо. Не стоит беспокоиться", - заявила канцлер в ходе пресс-конференции.
Канцлер Германии Ангела Меркель в третий раз за три недели испытала приступ дрожи во время официального мероприятия, сообщил ранее в среду телеканал N-tv.
Ранее канал N-tv продемонстрировал кадры встречи Меркель с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, у канцлера случился приступ сильной дрожи. Аналогичный приступ произошел у Меркель в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда канцлер объяснила свое болезненное состояние обезвоживанием. По ее словам, после выпитой воды ей стало гораздо лучше.
Канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине
Вчера, 14:54
Новый приступ. Ангеле Меркель опять нездоровится
Очередной приступ дрожи случился в среду во время встречи канцлера в Берлине с премьер-министром Финляндии Антти Ринне. На видео, размещенном телеканалом, видно, как по всему телу Меркель проходит сильная дрожь. Приступ продлился около минуты, однако был менее сильный, чем предыдущие.
91211128944
Обсудить 34
Ангела МеркельГерманияВ мире
Популярные комментарии
Ангелина Хорстовна, приезжайте к нам в Крым - мы вас подлечим: дрожь, как рукой снимет, а заодно и санкции!!!
10 июля, 15:39
prodazhniymoder
4671006
Про закон бумеранга и про колодец и яму пословицы читали?!
10 июля, 15:24
Брат Федул
3611309
Рекомендуем
Президент Украины на совещании в Борисполе (Киевская область). Скриншот
Зеленский выгнал с совещания секретаря Бориспольского горсовета
РИА
Новости
Государственный военно-исторический музей-заповедник Прохоровское поле.
В бундестаге прокомментировали призыв снести памятник под Прохоровкой
Георгий Габуния
Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина
Президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами и аспирантами во время посещения Уральского федерального университета имени Б.Н.Ельцина в Екатеринбурге. 9 июля 2019
Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский потребовал усилить активность силовиков в Донбассе
Генеральный директор грузинского телеканала Рустави-2 Николоз Гварамия
"Заткните ему рот": грузины оценили антироссийский выпад главы "Рустави 2"
Участники акции Спаси свой язык в Киеве
Советник Зеленского предложил переименовать Россию и русский язык
Генеральный директор телеканала Рустави 2 Николоз Гварамия
Глава "Рустави 2" нецензурно ответил на решение Путина по вину
Поезд в Московском метрополитене
СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена
Пандус в здании Государственного комитета РФ по статистике
Сотрудник Росстата уволился после публикации данных об инфляции
Бывший президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
В Закарпатье жители прогнали Порошенко с митинга
Атомная подводная лодка Комсомолец спустя 30 лет после того, как она затонула в Норвежском море
В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ "Комсомолец"
Прохожие на Крымском мосту во время дождя в Москве
В Гидрометцентре предупредили о погодных аномалиях в августе
Военнослужащие отрабатывают действия против захвата кораблей в Черном море в рамках международных учений Sea Breeze-2019
Киев заявил о заходе российского корабля в зону учений Sea Breeze
Саудовскую принцессу обвинили в насилии над сантехником
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:00Москва не приемлет претензии США к России по ДРСМД, заявили в МИД
10:59"Замечание" возникло на ракете "Протон" на Байконуре, заявили в Роскосмосе
10:56Китай призвал к сдержанности в Ормузском проливе после инцидента
10:48В РАН рассказали о заказах на отправку космических туристов на МКС
10:47Украинский генерал заявил, что парад в Киеве состоится
10:45Рябков: если ДСНВ не продлят, ответственны за это будут США
10:34МИД: США так и не ответили на предложения по стратегической стабильности
10:33В ДНР сотрудники МЧС попали под обстрел украинских силовиков
10:32Россия призвала США к диалогу военных по стратегической стабильности
10:31Рябков: Иран более года проявлял терпение в связи с ситуацией вокруг СППД
10:29Ростехнадзор выявил около 250 нарушений при проверках из-за ЧП с "Дружбой"
10:28В МЧС заявили, что пострадавших после хлопка газа в Москве нет
10:26В ДНР заявили о повреждении здания школы при обстреле ВСУ
10:26Никаких извинений в адрес России от Грузии не поступило, заявил Гаврилов
10:22В Башкирии назвали возможную причину массовой гибели пчел
10:20Рябков: США не гнушаются прямыми подлогами и дезинформацией по теме ДРСМД
10:20Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
10:19Рябков: США не желают связывать себя ограничениями в сфере безопасности
10:11В московской многоэтажке произошел хлопок газа
10:10СК возбудил дело после обстрела в Донбассе журналистов "Звезды"
Лента новостейМолния