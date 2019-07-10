Подмосковная Балашиха примет фестиваль танцев для пожилых

"Губернатор Подмосковья Андрей Юрьевич Воробьев поручил создать и внедрить в регионе систему бесплатных занятий для поддержки активного образа жизни среди пожилого населения. И сегодня пенсионеры могут найти себе занятие по душе, будь то скандинавская ходьба, бассейн, йога, творчество или рукоделие и получить их абсолютно бесплатно, а ознакомится с перечнем и расписанием всех активностей в каждом районе Подмосковья можно через мобильное приложение "МЦСУ"", - цитирует пресс-служба министра Ирину Фаевскую.