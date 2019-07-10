Подмосковная Балашиха примет фестиваль танцев для пожилых

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Масштабный фестиваль танцев "Зумба" для граждан пожилого возраста пройдет 11 июле в городе Балашиха Московской области в рамках проекта "Активное долголетие", говорится в пресс-релизе регионального министерства социального развития.
"Губернатор Подмосковья Андрей Юрьевич Воробьев поручил создать и внедрить в регионе систему бесплатных занятий для поддержки активного образа жизни среди пожилого населения. И сегодня пенсионеры могут найти себе занятие по душе, будь то скандинавская ходьба, бассейн, йога, творчество или рукоделие и получить их абсолютно бесплатно, а ознакомится с перечнем и расписанием всех активностей в каждом районе Подмосковья можно через мобильное приложение "МЦСУ"", - цитирует пресс-служба министра Ирину Фаевскую.
Отмечается, что в рамках фестиваля планируют зафиксировать рекорд России по количеству пожилых участников в самом массовом уроке "Зумба Континенталь". В этом году в Подмосковье запланировано 11 крупных мероприятий, в которых примут участие более семи тысяч граждан пожилого возраста.