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РИА Новости

Онищенко оценил идею информирующих знаков о придорожной торговле

Вчера, 14:34
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловГеннадий Онищенко
Геннадий Онищенко
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Геннадий Онищенко. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Придорожная торговля должна быть организованной и легитимной, иметь соответствующую инфраструктуру, которую следует развивать, так как все больше россиян пользуются автомобильным передвижением, а необходимые информирующие знаки уже имеются, сказал РИА Новости бывший главный санитарный врач РФ, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.
Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил дополнить дорожные знаки в РФ специальным знаком "Придорожная торговля", чтобы повысить безопасность людей, занимающихся такой деятельностью, а саму работу сделать более организованной.
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"Знаки уже давно есть, которые показывают, что через пять километров есть стоянка, есть заправка, есть магазин по продаже продуктов, есть возможность выпить чай или кофе. Такие знаки информирующие уже есть. И на таких организованных стоянках все легитимно, есть соответствующее обустройство... В принципе, это уже есть, и это надо развивать", - сказал Онищенко.
Что касается сезонной придорожной торговли, то в качестве "классической формы" Онищенко привел в пример торговлю тульскими пряниками, которая процветала на выезде из Тулы в 90-е годы. Эту проблему Онищенко, по его словам, решал непосредственно с властями региона, так как тогда это была, по его словам, "полная антисанитария".
"Я говорю, создайте людям условия, давайте согласуем киоски, чтобы они могли их арендовать и пусть они себе торгуют, но не в этих унижающих людей условиях и полной антисанитарии, когда они просто эти пряники раскладывают. В Туле не получилось как хотелось, но все равно какие-то виды обустройства уже есть", - сказал парламентарий.
Кроме того, в качестве примеров сезонной придорожной торговли Онищенко назвал торговлю арбузами, а также медом во время Медового спаса.
"И, конечно, удивляет что на платных дорогах, на которых мы платим за проезд, не делается все вместе. Карманы (на дорогах) созданы, машины останавливаются, но нет возможности при этом получить необходимую минимальную обустроенность, в том числе гигиеническую, и в том числе возможности отдыха и получения продуктов", - сказал Онищенко.
Он пояснил, что соответствующую инфраструктуру следует развивать, чтобы вся торговля велась легитимно и цивилизованно.
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