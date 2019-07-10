Президент Черногории не ждет конфликта с Сербской церковью из-за имущества

БЕЛГРАД, 10 июл – РИА Новости. Власти Черногории не ожидают конфликта с Сербской православной церковью (СПЦ) из-за законопроекта, который поднимает вопрос церковного имущества и госсобственности, заявил президент страны Мило Джуканович.

Правительство Черногории утвердило в конце мая проект закона "о свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", который вызвал резкую критику крупнейшей из них - митрополии Черногорско-Приморской СПЦ. В митрополии опасаются, что после утверждения соответствующего закона в Черногории начнется изъятие сербской церковной собственности. В частности, согласно положениям законопроекта, государство может объявить своими все религиозные объекты, на которые Церковь не имеет документов о праве собственности (фактически на все, построенное до 1918 года), а затем передать их непризнанной в православном мире "Черногорской церкви". Рассмотрение документа Скупщиной (парламентом) страны ожидается в июле.

"Мы в госструктурах не видим никакого места для такого конфликта, и к принятию закона мы подошли не с идеей конфликтовать, а чтобы попытаться принять новый закон, как часть новой правовой системы Черногории, который должен заменить собой закон времен бывшей Югославии 1976 или 1977 года", - заявил Джуканович в эфире BN TV

"Конечно, когда принимаете такой закон, которым определяете отношения государства и церкви, не можете избежать определения вопроса имущества. Этот вопрос, очевидно, был очень проблематичен для СПЦ в Черногории", - отметил президент Черногории.