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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Президент Черногории не ждет конфликта с Сербской церковью из-за имущества

Вчера, 14:26
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Черногории Мило Джуканович
Президент Черногории Мило Джуканович
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕЛГРАД, 10 июл – РИА Новости. Власти Черногории не ожидают конфликта с Сербской православной церковью (СПЦ) из-за законопроекта, который поднимает вопрос церковного имущества и госсобственности, заявил президент страны Мило Джуканович.
Правительство Черногории утвердило в конце мая проект закона "о свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", который вызвал резкую критику крупнейшей из них - митрополии Черногорско-Приморской СПЦ. В митрополии опасаются, что после утверждения соответствующего закона в Черногории начнется изъятие сербской церковной собственности. В частности, согласно положениям законопроекта, государство может объявить своими все религиозные объекты, на которые Церковь не имеет документов о праве собственности (фактически на все, построенное до 1918 года), а затем передать их непризнанной в православном мире "Черногорской церкви". Рассмотрение документа Скупщиной (парламентом) страны ожидается в июле.
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"Мы в госструктурах не видим никакого места для такого конфликта, и к принятию закона мы подошли не с идеей конфликтовать, а чтобы попытаться принять новый закон, как часть новой правовой системы Черногории, который должен заменить собой закон времен бывшей Югославии 1976 или 1977 года", - заявил Джуканович в эфире BN TV.
"Конечно, когда принимаете такой закон, которым определяете отношения государства и церкви, не можете избежать определения вопроса имущества. Этот вопрос, очевидно, был очень проблематичен для СПЦ в Черногории", - отметил президент Черногории.
Власти Черногории во главе с президентом Мило Джукановичем находятся в острых разногласиях с СПЦ и лично митрополитом Черногорско-Приморским Амфилохием и занимаются снижением роли сербско-православного элемента национальной идеологии. Митрополит Амфилохий (Радович) сообщил в начале апреля, что СПЦ и ее духовенство и прихожане терпят притеснения от властей республики. Президент Джуканович заявил в декабре 2018 года, что руководство республики будет добиваться независимости "автокефальной черногорской церкви" от Сербской православной церкви.
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Религия и мировоззрениерелигияСербская православная церковьМило ДжукановичНовости - Религия и мировоззрениеЧерногорияВ мире
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