Актриса, озвучившая Ариэль в мультфильме "Русалочка", одобрила Холли Бейли

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Джоди Бенсон, озвучившая Ариэль в диснеевском мультфильме 1989 года, поддержала выбор темнокожей певицы Холли Бейли на роль русалочки в экранизации, сообщает New York Post.
"Я думаю, самое главное – передать характер персонажа, - отметила Джоди Бенсон, выступая на ежегодном съезде любителей комиксов (Supercon) во Флориде. – Нам нужно рассказать историю, и неважно, как мы выглядим, какую нацию представляем, какой у нас цвет кожи, на каком диалекте мы разговариваем".
Решение студии Disney пригласить Холли Бейли на роль Ариэль стало поводом для критических комментариев в Сети. Пользователи даже запустили флешмоб #NotMyAriel.
Главный аргумент против темнокожей 19-летней американской певицы - датское происхождение персонажа. Часто цитируют Андерсена - в сказке у русалочки белая кожа и голубые глаза.