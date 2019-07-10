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РИА Новости
Культура

Актриса, озвучившая Ариэль в мультфильме "Русалочка", одобрила Холли Бейли

Вчера, 14:40
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© AP Photo / Jordan StraussАмериканская певица Холли Бейли
Американская певица Холли Бейли
© AP Photo / Jordan Strauss
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Джоди Бенсон, озвучившая Ариэль в диснеевском мультфильме 1989 года, поддержала выбор темнокожей певицы Холли Бейли на роль русалочки в экранизации, сообщает New York Post.

"Я думаю, самое главное – передать характер персонажа, - отметила Джоди Бенсон, выступая на ежегодном съезде любителей комиксов (Supercon) во Флориде. – Нам нужно рассказать историю, и неважно, как мы выглядим, какую нацию представляем, какой у нас цвет кожи, на каком диалекте мы разговариваем".

Решение студии Disney пригласить Холли Бейли на роль Ариэль стало поводом для критических комментариев в Сети. Пользователи даже запустили флешмоб #NotMyAriel.
Главный аргумент против темнокожей 19-летней американской певицы - датское происхождение персонажа. Часто цитируют Андерсена - в сказке у русалочки белая кожа и голубые глаза.
Кадр из мультфильма Русалочка
4 июля, 13:29
Русалочку в новой экранизации Disney сыграет темнокожая певица
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КультураКино и сериалыНовости культурыThe Walt Disney Company
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