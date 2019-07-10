Актриса, озвучившая Ариэль в мультфильме "Русалочка", одобрила Холли Бейли

"Я думаю, самое главное – передать характер персонажа, - отметила Джоди Бенсон, выступая на ежегодном съезде любителей комиксов (Supercon) во Флориде. – Нам нужно рассказать историю, и неважно, как мы выглядим, какую нацию представляем, какой у нас цвет кожи, на каком диалекте мы разговариваем".