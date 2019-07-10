Знак придорожной торговли не обезопасит торгующих бабушек, считает юрист

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Создание знака "Придорожная торговля" не сделает ее безопаснее и может создать коррупционные возможности для полиции, рассказал РИА Новости партнер юридической фирмы "ФБК Право" кандидат юридических наук Александр Ермоленко.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Василий Власов направил в МВД и Минтранс предложение о том, что дорожные знаки в РФ нужно дополнить специальным знаком "Придорожная торговля", чтобы повысить безопасность людей, занимающихся такой деятельностью, а саму работу сделать более организованной.

"Бабушки, которые стоят с молоком или медом вдоль трассы, вряд ли будут ехать 20 километров до знака, а в каждом поселении при въезде ставить знак торговли бессмысленно для безопасности, потому что там и так снижена скорость, пешеходные переходы, светофоры. Они так же будут ставить пред домом свои кульки, рискуя стать жертвами любого полицейского патруля, который получает лишний рычаг, не хочется говорить коррупционный, но и его в том числе", - считает Ермоленко.

Он отметил, что сама идея опасности придорожной торговли выглядит сомнительной.