В Москве открылся международный фестиваль цветов

"Впервые представлены в широкой массе российские производители, российские питомники, раньше у нас было много зарубежных партнеров. Сейчас мы меняем эту парадигму. Мы понимаем, что у нас много питомников, которые не хуже западных", - сказал руководитель департамента природопользования Антон Кульбачевский.