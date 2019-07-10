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РИА Новости

В Москве открылся международный фестиваль цветов

Вчера, 13:53
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкДевушка на VIII Московском Международном фестивале садов и цветов Moscow Flower Show в парке искусств Музеон
Девушка на VIII Московском Международном фестивале садов и цветов Moscow Flower Show в парке искусств Музеон
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Восьмой международный фестиваль цветов Moscow Flower Show 2019 стартовал в "Музеоне" в Москве, он продлится до 21 июля, передает корреспондент РИА Новости.
"Впервые представлены в широкой массе российские производители, российские питомники, раньше у нас было много зарубежных партнеров. Сейчас мы меняем эту парадигму. Мы понимаем, что у нас много питомников, которые не хуже западных", - сказал руководитель департамента природопользования Антон Кульбачевский.
Moscow Flower Show – это "неделя высокой моды" садово-паркового искусства, во время которой ведущие российские и международные ландшафтные дизайнеры представляют новые тенденции в ландшафтной индустрии.
В программе фестиваля – лекции, семинары, тренинги. В 2019 году впервые в России на площадке фестиваля пройдет I Международный конкурс топиарного искусства Topi-Art, в котором примут участие российские и зарубежные мастера.
Весенняя Москва
27 мая, 13:20
В Москве в 2019 году посадят около 10 миллионов цветов
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МузеонМоскваОбщество
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