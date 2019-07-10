В Москве открылся международный фестиваль цветов

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Восьмой международный фестиваль цветов Moscow Flower Show 2019 стартовал в "Музеоне" в Москве, он продлится до 21 июля, передает корреспондент РИА Новости.
"Впервые представлены в широкой массе российские производители, российские питомники, раньше у нас было много зарубежных партнеров. Сейчас мы меняем эту парадигму. Мы понимаем, что у нас много питомников, которые не хуже западных", - сказал руководитель департамента природопользования Антон Кульбачевский.
Moscow Flower Show – это "неделя высокой моды" садово-паркового искусства, во время которой ведущие российские и международные ландшафтные дизайнеры представляют новые тенденции в ландшафтной индустрии.
В программе фестиваля – лекции, семинары, тренинги. В 2019 году впервые в России на площадке фестиваля пройдет I Международный конкурс топиарного искусства Topi-Art, в котором примут участие российские и зарубежные мастера.