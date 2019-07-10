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РИА Новости

В ДНР назвали цель похищения Киевом "свидетеля" по делу МН17

Вчера, 13:50
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© Фото : МИД ДНР Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
© Фото : МИД ДНР
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Киев попытается использовать полученные под физическим давлением показания похищенного украинскими спецслужбами экс-командира "ПВО ДНР" Владимира Цемаха для фальсификации данных о якобы причастности ополчения к крушению малайзийского Boeing в Донбассе, заявила в среду полпред ДНР в контактной группе, глава МИД республики Наталья Никонорова.
Ранее родственники Цемаха подтвердили данные СМИ о том, что он был похищен сотрудниками СБ Украины из собственной квартиры. Глава ДНР Денис Пушилин связал похищение Цемаха с попыткой Киева сфальсифицировать доказательства по делу о крушении Boeing.
Владимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами
5 июля, 10:44
Родные экс-командира "ПВО ДНР" рассказали о его похищении
"К пятой годовщине с момента катастрофы малазийского Boeing силовики похитили гражданина ДНР, бывшего ополченца, Владимира Цемаха. Они надеются использовать его показания, данные под физическим и моральным давлением, для обвинения республик в крушении самолета в 2014 году", - говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.
Полпред республики отметила, что Владимир Цемах был назначен командиром бригады ПВО города Снежное спустя три месяца после крушения МН17.
"За 5 лет не было представлено ни одного мало-мальски стоящего доказательства причастности ополчения республик к той трагедии, которая произошла. И для всех здравомыслящих людей, для мирового сообщества очевидно, что республики не имели ни средств, ни мотивов для того, чтобы осуществить данное преступление. Надеемся, что все факты будут расследованы нейтральной, независимой комиссией, и виновные понесут наказание", - добавила Никонорова.
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
5 июля, 02:04
Клинцевич назвал похищением арест на Украине офицера ДНР по делу МН17
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Крушение малайзийского Boeing под Донбассом
17 июля 2017, 11:00
Расследование крушения малайзийского Boeing под ДонецкомКрушение самолета Boeing 777 малайзийских авиалиний, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, произошло 17 июля 2014 года. Подробнее о расследовании обстоятельств катастрофы — в инфографике Ria.ru.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДНРМИД ДНРMH17. РасследованиеДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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