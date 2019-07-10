В ДНР назвали цель похищения Киевом "свидетеля" по делу МН17

ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Киев попытается использовать полученные под физическим давлением показания похищенного украинскими спецслужбами экс-командира "ПВО ДНР" Владимира Цемаха для фальсификации данных о якобы причастности ополчения к крушению малайзийского Boeing в Донбассе, заявила в среду полпред ДНР в контактной группе, глава МИД республики Наталья Никонорова.

Ранее родственники Цемаха подтвердили данные СМИ о том, что он был похищен сотрудниками СБ Украины из собственной квартиры. Глава ДНР Денис Пушилин связал похищение Цемаха с попыткой Киева сфальсифицировать доказательства по делу о крушении Boeing.

"К пятой годовщине с момента катастрофы малазийского Boeing силовики похитили гражданина ДНР, бывшего ополченца, Владимира Цемаха. Они надеются использовать его показания, данные под физическим и моральным давлением, для обвинения республик в крушении самолета в 2014 году", - говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.

Полпред республики отметила, что Владимир Цемах был назначен командиром бригады ПВО города Снежное спустя три месяца после крушения МН17.

"За 5 лет не было представлено ни одного мало-мальски стоящего доказательства причастности ополчения республик к той трагедии, которая произошла. И для всех здравомыслящих людей, для мирового сообщества очевидно, что республики не имели ни средств, ни мотивов для того, чтобы осуществить данное преступление. Надеемся, что все факты будут расследованы нейтральной, независимой комиссией, и виновные понесут наказание", - добавила Никонорова.