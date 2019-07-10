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РИА Новости
Туризм

Грузия за полгода заработала полтора миллиарда долларов за счет туризма

Вчера, 14:19
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© Sputnik / Александр ИмедашвилиТуристы фотографируют поселок городского типа Степанцминда (Казбеги) в Грузии
Туристы фотографируют поселок городского типа Степанцминда (Казбеги) в Грузии
© Sputnik / Александр Имедашвили
ТБИЛИСИ, 10 июл - РИА Новости. В Грузии за шесть месяцев 2019 года доход от международного туризма составил 1,5 миллиарда долларов, что на 7% больше, чем в прошлом году, сообщает Национальная администрация туризма страны.
"Данный показатель на 95,4 миллиона долларов превышает цифры аналогичного периода прошлого года. В июне доход от международных путешественников достиг 340 миллионов долларов, что на 14,6 миллионов больше показателя июня 2018 года", - говорится в сообщении администрации туризма.
В 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России. В мае наши соотечественники совершили 172,2 тысячи поездок в страну, а в июне - более 152 тысяч визитов, заняв первое место среди всех въезжающих в Грузию иностранцев.
Глава Национальной администрации туризма Грузии Мариам Квривишвили ранее сообщала, что за шесть месяцев 2019 года страну посетило около 700 тысяч россиян, а за весь год ожидалось прибытие 2,7 миллиона граждан России.
По ее словам, до конца 2019 года Грузия потеряет один миллион туристов из нашей страны и прибыль примерно в 710 миллионов долларов.
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