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РИА Новости
Липецкая область

Более 54 тысяч тонн овощей закрытого грунта собрали в Липецкой области

Вчера, 13:46
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© РИА Новости / Александр Подгорчук / Перейти в фотобанкУборка картофеля
Уборка картофеля
© РИА Новости / Александр Подгорчук
Перейти в фотобанк
ЛИПЕЦК, 10 июл — РИА Новости. Аграрии Липецкой области собрали 54,1 тысяч тонн овощей закрытого грунта, что в полтора раза больше. чем за аналогичный период прошлого года, сообщил РИА Новости в среду врио главы региона Игорь Артамонов.
По его словам, большая часть произведенной продукции приходится на огурцы – 34,2 тысяч тонн, томатов выращено 19,9 тысяч тонн.
Сбор овощей закрытого грунта в этом году ведут четыре комплекса, расположенные в Данковском, Елецком, Хлевенском и Усманском районах.

"Агропромышленный комплекс сегодня в числе наиболее технологичных и инновационных секторов экономики нашей области, но при этом он сохраняет в производимых товарах и продуктах заботу и теплоту человеческих рук, богатство липецкой земли. В этом заслуга и мастерство тружеников области", - сказал Артамонов

Врио главы региона отметил, что сегодня общая площадь под теплицами составляет 116,3 гектар. Также ведется сбор овощей в открытом грунте. К 2020 году она должна достигнуть 200 гектаров, так всего планируется получать около 190 тысяч тонн овощей в год.
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