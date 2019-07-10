Более 54 тысяч тонн овощей закрытого грунта собрали в Липецкой области

ЛИПЕЦК, 10 июл — РИА Новости. Аграрии Липецкой области собрали 54,1 тысяч тонн овощей закрытого грунта, что в полтора раза больше. чем за аналогичный период прошлого года, сообщил РИА Новости в среду врио главы региона Игорь Артамонов.

По его словам, большая часть произведенной продукции приходится на огурцы – 34,2 тысяч тонн, томатов выращено 19,9 тысяч тонн.

Сбор овощей закрытого грунта в этом году ведут четыре комплекса, расположенные в Данковском, Елецком, Хлевенском и Усманском районах.

"Агропромышленный комплекс сегодня в числе наиболее технологичных и инновационных секторов экономики нашей области, но при этом он сохраняет в производимых товарах и продуктах заботу и теплоту человеческих рук, богатство липецкой земли. В этом заслуга и мастерство тружеников области", - сказал Артамонов