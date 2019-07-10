Население Японии сократилось до 124,8 миллиона человек

ТОКИО, 10 июл - РИА Новости. Население Японии сократилось примерно до 124,8 миллионов человек на начало нынешнего года, что на 433,2 тысячи человек меньше, чем годом ранее, сообщило в среду японское министерство внутренних дел и коммуникаций.

Сокращение населения Японии наблюдается уже 10-й год подряд.

По данным ведомства, речь идет о японцах, тогда как число иностранцев в Японии наоборот растет. Так, на начало года насчитывалось около 2,7 миллионов официально проживающих в стране иностранцев, что на 6,79% больше, чем год назад.