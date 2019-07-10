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РИА Новости

Население Японии сократилось до 124,8 миллиона человек

Вчера, 13:27
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГорода мира. Токио
Города мира. Токио
© РИА Новости / Владимир Песня
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Города мира. Токио. Архивное фото
ТОКИО, 10 июл - РИА Новости. Население Японии сократилось примерно до 124,8 миллионов человек на начало нынешнего года, что на 433,2 тысячи человек меньше, чем годом ранее, сообщило в среду японское министерство внутренних дел и коммуникаций.
Сокращение населения Японии наблюдается уже 10-й год подряд.
По данным ведомства, речь идет о японцах, тогда как число иностранцев в Японии наоборот растет. Так, на начало года насчитывалось около 2,7 миллионов официально проживающих в стране иностранцев, что на 6,79% больше, чем год назад.
Среди самих японцев число появившихся на свет детей достигло за 2018 год 921 тысячи, когда как смертность составила один миллион 363 тысячи 564 человека. Такая разница и приводит к сокращению населения Японии.
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