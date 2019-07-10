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РИА Новости
Школа волонтера

Открылся съезд руководителей ресурсных центров добровольчества

Вчера, 13:27
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© Фото предоставлено Ассоциацией волонтерских центровОткрылся съезд руководителей ресурсных центров добровольчества
Открылся съезд руководителей ресурсных центров добровольчества
© Фото предоставлено Ассоциацией волонтерских центров
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. В Республике Кабардино-Балкария 9 июля стартовал II Образовательный семинар для руководителей региональных ресурсных центров добровольчества, который собрал 79 представителей из 75 субъектов РФ, сообщает пресс-служба Ассоциации волонтерских центров.
Председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев на открытии съезда рассказал о приоритетных направлениях работы по развитию сети ресурсных центров в субъектах РФ, о мерах государственной поддержки и стимулирования, призванных способствовать созданию и развитию сети организаций, аккумулирующих в регионах повестку волонтерского движения.
"Сегодня ресурсные центры успешно функционируют в 34 субъектах РФ. Чтобы помочь остальным регионам, мы совместно с Росмолодежью и Минэкономразвития РФ объявили конкурс среди региональных организаций, направленный на выявление среди местных НКО потенциально сильных партнеров, готовых брать на себя важные задачи и поддерживать развитие волонтерства у себя в регионе. Прием заявок продлится до 20 августа. Победителей конкурса мы будем рекомендовать главам субъектов для рассмотрения в качестве ресурсных центров в регионах страны", – подчеркнул Артем Метелев.
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Он отметил, что после конкурса будет официально утвержден реестр региональных ресурсных центров добровольчества, и призвал участников разрабатывать и реализовывать программы развития волонтерства в регионах, рассчитанные на длительный срок, пользу и эффект от которых можно будет наблюдать и после их завершения.
Председатель АВЦ сообщил, что 1 октября совместно с Высшей школой экономики будет запущен онлайн-университет – платформа, включающая полноценные образовательные курсы, посвященные социально-гуманитарным наукам, и рассказал о разработке дополнительного полноценного шестичасового образовательного модуля в рамках основной программы обучения волонтерской деятельности.
"Мы выбрали 23 профессии, куда важно интегрировать данный модуль. Сотни тысяч людей ежегодно смогут получать минимальный набор знаний, знать о существовании волонтерского движения, нормативной базы и ресурсных центров добровольчества", – сказал Метелев.
В рамках всероссийского съезда с 9 по 12 июля руководители региональных ресурсных центров пройдут насыщенную образовательную программу, включающую лекции и тренинги по главным направлениям деятельности центров. Участники семинара узнают, как разрабатывать образовательные программы, выстраивать партнерские отношения с другими организациями, изучат практические инструменты работы с субсидиями и финансированием, познакомятся с технологиями разработки визуального контента, выявления эффективных проектов и социального предпринимательства.
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Школа волонтераАссоциация волонтерских центров (АВЦ)Волонтерство в РоссииВолонтерыРоссияКабардино-Балкария
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