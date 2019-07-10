Лукашенко заявил об угрозе разрушения международной системы безопасности

МИНСК, 10 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии чествования выпускников военных учебных заведений и высшего офицерского состава заявил, что международная система безопасности находится под угрозой разрушения и нужно быть готовыми противостоять этому вызову.

Как сообщила в среду пресс-служба белорусского лидера, церемония прошла 10 июля во Дворце независимости в Минске.

"На вас возлагается ответственность за мир и спокойствие на белорусской земле в эпоху глобальной военной нестабильности. В период, когда международная система безопасности находится под угрозой разрушения. Это вызовы, которые вы должны объективно оценивать и которым должны быть готовы противостоять", - цитирует пресс-служба слова Лукашенко.

Он подчеркнул, что профессионализм офицеров, их высокие моральные качества и стремление самоотверженно защищать свою землю являются гарантией мирной и созидательной жизни белорусского государства.

"Офицерам вооруженных сил предстоит совершенствовать их современный облик, внедрять в боевую учебу все самое передовое, осваивать новейшие образцы техники и вооружения, учить войска действиям в соответствии с современными тенденциями военного дела", - сказал он. Лукашенко заметил, что серьезным экзаменом на профессиональную зрелость станет совместное оперативное учение вооруженных сил Белоруссии и России "Щит Союза - 2019". "Убежден в вашей готовности продемонстрировать отличную выучку, мобильность и способность быстро принимать верные решения", - сказал президент.

Перед сотрудниками органов внутренних дел Лукашенко поставил задачу защиты личности, общества и страны от любых преступных посягательств; сотрудникам МЧС - напомнил об ответственности за безопасность жизни и деятельности человека, предупреждении бытовых происшествий и техногенных катастроф, подчеркнув особое внимание к эксплуатации Белорусской атомной электростанции. Президент заявил, что ждет от пограничников "с учетом возрастания негативных факторов, связанных с незаконной миграцией, наркотрафиком, контрабандой", поддержание высокого уровня боевой готовности, умение адекватно реагировать на развитие обстановки в пограничной сфере.