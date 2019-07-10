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РИА Новости

Эксперты: полеты между Россией и Египтом могут начаться с регулярных рейсов

Вчера, 13:16
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Эксперты туристической отрасли оценили важность встречи руководителя Росавиации Александра Нерадько с египетским послом по вопросам сотрудничества России и Египта в сфере гражданской авиации Ихабом Насром и высказали предположение, что прямое авиасообщение между российскими городами и курортами Египта начнут осуществлять с регулярных рейсов, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Встреча руководителя Росавиации с египетским послом состоялась 8 июля. По ее итогам были намечены конкретные шаги на пути к скорейшему возобновлению полноформатного воздушного сообщения, определены ключевые направления и действия, нацеленные на развитие сотрудничества в области гражданской авиации, что будет способствовать экономическому росту и развитию культурных взаимосвязей между двумя государствами, отмечала Росавиация.
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"Как минимум, за этой формулировкой "угадывается" чартерный вопрос или, как говорят эксперты, есть "намеки" на открытие регулярных рейсов из РФ на курорты Египта. Что для российского рынка на первом этапе возвращения в Египет будет "хорошим решением", - отметили в АТОР.
По данным источников ассоциации, если на египетском направлении откроют регулярное авиасообщение, проблем с допусками на эти маршруты у основных перевозчиков не будет. Допуски на регулярные рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из Москвы и Санкт-Петербурга имеют "Аэрофлот" и "Россия", а из регионов такие разрешения есть у AZUR air, Nordwind и других чартерных перевозчиков.
"Как считают эксперты, возвращение полетов на курорты Египта именно на регулярных рейсах является логичным: в этом случае есть возможность отрегулировать в процессе отдельные моменты по авиабезопасности и оценить реальные возможности египетских властей по обеспечению безопасности полетов. По такому сценарию возвращался массовый туризм в Турцию в 2016 году", - прокомментировали ситуацию в АТОР.
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Там так же отметили, что "переходный" период, когда на курорты Египта до возвращения чартеров разрешат летать только регулярными рейсами, может продлиться от 3 до 6 месяцев. Естественно, если египетская сторона будет соблюдать высокие меры безопасности.
"Об этом на "перспективу" говорят и в Росавиации. По сообщению ведомства, "в решении данных вопросов, наряду с наличием договорённостей авиационных властей двух стран, ставится защищённость гражданской авиации от актов незаконного вмешательства". Это, в том числе, может подразумевать и наличие российского персонала в египетских аэропортах – об этом сообщала в свое время египетская пресса", - делают выводы эксперты.
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ТуризмАссоциация туроператоров РоссииРосавиацияРоссияЕгипетАлександр Нерадько
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