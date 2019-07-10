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2019-07-10T13:10Z
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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

В Совфеде задействуют международные площадки для освобождения Вышинского

Вчера, 13:10
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что комиссия Совфеда по информации продолжит задействовать международные площадки для освобождения руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
"Комиссия СФ по информации будет и далее добиваться освобождения Кирилла Вышинского, задействуя международные площадки и двусторонние отношения. Будучи недавно в Вене, ставил этот вопрос перед Генсеком ОБСЕ и руководством МИД Австрии. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер признал важность освобождения Вышинского", - написал он в Twitter.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 3 июля 2019
Вчера, 12:00
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Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.
Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
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Арест Кирилла ВышинскогоКирилл ВышинскийРоссияУкраинаВ мире
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