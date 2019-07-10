В Совфеде задействуют международные площадки для освобождения Вышинского

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что комиссия Совфеда по информации продолжит задействовать международные площадки для освобождения руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

"Комиссия СФ по информации будет и далее добиваться освобождения Кирилла Вышинского, задействуя международные площадки и двусторонние отношения. Будучи недавно в Вене, ставил этот вопрос перед Генсеком ОБСЕ и руководством МИД Австрии. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер признал важность освобождения Вышинского", - написал он в Twitter.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.

Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.