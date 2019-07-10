Спутник "Глонасс-К" вернулся к работе после внепланового техобслуживания

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Навигационный спутник нового поколения "Глонасс-К", выведенный в среду на внеплановое техническое обслуживание, снова работает по целевому назначению, сообщил информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаша.

На сайте центра отмечается, что спутник "Глонасс-К" с системным номером 702, запущенный в космос в декабре 2014 года, возвратился после 12.00 мск с технического обслуживания, о котором заранее не сообщалось.

ЦНИИмаш - головной научный институт Роскосмоса, в ведении которого находится центр управления полетами российского сегмента МКС и спутников научно-прикладного назначения.

Первый спутник "Глонасс-К" был запущен в космос в феврале 2011 года и в настоящее время проходит летные испытания. Второй "Глонасс-К" был выведен на орбиту в декабре 2014 года и с февраля 2016 года работает по целевому назначению.

Спутники нового поколения "Глонасс-К" и "Глонасс-К2" отличаются от аппарата предыдущего поколения "Глонасс-М" большим количеством излучаемых навигационных сигналов (5 сигналов у "Глонасса-М", 7 и 9 - у "Глонасса-К" и "Глонасса-К2") и большим сроком службы (7 лет у "Глонасса-М", 10 лет - у "Глонасса-К" и "Глонасса-К2").