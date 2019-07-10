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2019-07-10T13:09Z
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РИА Новости

Спутник "Глонасс-К" вернулся к работе после внепланового техобслуживания

Вчера, 13:09
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Навигационный спутник нового поколения "Глонасс-К", выведенный в среду на внеплановое техническое обслуживание, снова работает по целевому назначению, сообщил информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаша.
На сайте центра отмечается, что спутник "Глонасс-К" с системным номером 702, запущенный в космос в декабре 2014 года, возвратился после 12.00 мск с технического обслуживания, о котором заранее не сообщалось.
ЦНИИмаш - головной научный институт Роскосмоса, в ведении которого находится центр управления полетами российского сегмента МКС и спутников научно-прикладного назначения.
Первый спутник "Глонасс-К" был запущен в космос в феврале 2011 года и в настоящее время проходит летные испытания. Второй "Глонасс-К" был выведен на орбиту в декабре 2014 года и с февраля 2016 года работает по целевому назначению.
Макет современного навигационного космического аппарата Глонасс-М в музее ОАО Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнева.
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Спутники нового поколения "Глонасс-К" и "Глонасс-К2" отличаются от аппарата предыдущего поколения "Глонасс-М" большим количеством излучаемых навигационных сигналов (5 сигналов у "Глонасса-М", 7 и 9 - у "Глонасса-К" и "Глонасса-К2") и большим сроком службы (7 лет у "Глонасса-М", 10 лет - у "Глонасса-К" и "Глонасса-К2").
В настоящее время орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 27 космических аппаратов (25 "Глонасс-М" и два "Глонасс-К"), из которых 23 работают по целевому назначению, два находятся в орбитальном резерве, один - на этапе летных испытаний и один - на техническом обслуживании. Для глобального покрытия Земли навигационными сигналами системы нужно 24 работающих спутника.
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