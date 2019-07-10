Парламент Ливана назвал новые санкции США враждебными

БЕЙРУТ, 10 июн - РИА Новости. Санкции, наложенные США на ливанских политиков, являются враждебными в отношении парламента и всего Ливана, сообщается в коммюнике от имени спикера ливанского парламента Набиха Берри.

"Враждебные действия против парламента безусловно являются таковыми и в отношении всего Ливана. Поэтому от имени парламента Ливана задаюсь вопросом: Стала ли демократия США навязывать враждебные действия против демократии в мире? Обращаюсь в межпарламентский союз с просьбой принять позицию в связи с неприемлемыми действиями",- написано в коммюнике.

Во вторник США внесли в санкционные списки одного высокопоставленного представителя движения "Хезболлах", а также двух ливанских политиков, которых поддерживает движение. В список попали: представитель службы безопасности движения Сафа Вафик, член ливанского парламента Мухаммад Раад, избранный при поддержке движения, а также политик Амин Шерри, который ранее тоже был парламентарием от "Хезболлах".