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2019-07-10T13:05Z
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РИА Новости

Парламент Ливана назвал новые санкции США враждебными

Вчера, 13:05
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БЕЙРУТ, 10 июн - РИА Новости. Санкции, наложенные США на ливанских политиков, являются враждебными в отношении парламента и всего Ливана, сообщается в коммюнике от имени спикера ливанского парламента Набиха Берри.
"Враждебные действия против парламента безусловно являются таковыми и в отношении всего Ливана. Поэтому от имени парламента Ливана задаюсь вопросом: Стала ли демократия США навязывать враждебные действия против демократии в мире? Обращаюсь в межпарламентский союз с просьбой принять позицию в связи с неприемлемыми действиями",- написано в коммюнике.
Бейрут, Ливан
Вчера, 01:40
Депутат от "Хезболлах" назвал санкции США в отношении Ливана унизительными
Во вторник США внесли в санкционные списки одного высокопоставленного представителя движения "Хезболлах", а также двух ливанских политиков, которых поддерживает движение. В список попали: представитель службы безопасности движения Сафа Вафик, член ливанского парламента Мухаммад Раад, избранный при поддержке движения, а также политик Амин Шерри, который ранее тоже был парламентарием от "Хезболлах".
Депутат от партии "Хезболлах", против сторонников которых были введены санкции, назвал решение США унизительными для Ливана.
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СШАЛиванВ мире
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