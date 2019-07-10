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РИА Новости

Госдума отложила решение по проекту о корректировке демпфера в нефтянке

Вчера, 13:04
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы в Москве
Здание Государственной Думы в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Госдума отложила до 16 июля решение по законопроекту о корректировке демпфирующего механизма, позволяющего регулировать уровень налоговой нагрузки на нефтяные и авиационные компании и сдерживать рост цен на топливо.
В среду в ходе обсуждения законопроекта представители различных фракций обратили внимание, что предложенные правительством поправки по корректировке демпфирующего механизма не соответствуют концепции законопроекта о снижении НДПИ при добыче редких металлов, в который они вносятся.
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"Вы вносите поправку абсолютно не по назначению", - заявил при этом председатель Госдумы Вячеслав Володин, обращаясь к полномочному представителю кабмина по законопроекту замминистра финансов РФ Илье Трунину и главе комитета по бюджету и налогам Андрею Макарову. Макаров пояснил, что соответствующие поправки вносятся потому, что с 1 июля закончилось действие соглашения между правительством и нефтяными компаниями об ограничении цены на бензин и дизельное топливо.
Однако Володин заявил о необходимости прекращения практики внесения поправок в законопроекты, не соответствующих их концепции, и предложил отложить решение по законопроекту до 16 июля, предложив Макарову в рамках комитета еще раз рассмотреть вопрос о корректировке демпфера.
"Давайте прислушаемся к предложению коллеги (Валерия) Гартунга - вернем данный законопроект комитету на доработку и до вторника на следующей неделе комитет может еще раз проработать", - заявил спикер Госдумы.
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