Госдума отложила решение по проекту о корректировке демпфера в нефтянке

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Госдума отложила до 16 июля решение по законопроекту о корректировке демпфирующего механизма, позволяющего регулировать уровень налоговой нагрузки на нефтяные и авиационные компании и сдерживать рост цен на топливо.

В среду в ходе обсуждения законопроекта представители различных фракций обратили внимание, что предложенные правительством поправки по корректировке демпфирующего механизма не соответствуют концепции законопроекта о снижении НДПИ при добыче редких металлов, в который они вносятся.

"Вы вносите поправку абсолютно не по назначению", - заявил при этом председатель Госдумы Вячеслав Володин, обращаясь к полномочному представителю кабмина по законопроекту замминистра финансов РФ Илье Трунину и главе комитета по бюджету и налогам Андрею Макарову. Макаров пояснил, что соответствующие поправки вносятся потому, что с 1 июля закончилось действие соглашения между правительством и нефтяными компаниями об ограничении цены на бензин и дизельное топливо.

Однако Володин заявил о необходимости прекращения практики внесения поправок в законопроекты, не соответствующих их концепции, и предложил отложить решение по законопроекту до 16 июля, предложив Макарову в рамках комитета еще раз рассмотреть вопрос о корректировке демпфера.