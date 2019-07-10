Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-10T13:04Z
https://ria.ru/20190710/1556382008.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/154879/11/1548791193_0:189:3072:1917_1036x0_80_0_0_1a009a58c3bc8026d9c269171877148e.jpg
РИА Новости

Минэкономразвития усилит контроль за KPI в госкомпаниях

Вчера, 13:01
909
© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Минэкономразвития России
Здание Минэкономразвития России
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Здание Минэкономразвития России. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Министр экономического развития Максим Орешкин поручил ужесточить контроль над выполнением ключевых показателей эффективности (KPI) в компаниях, где доля государства превышает 50 процентов, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.
Отмечается, что по результатам мониторинга будут приниматься кадровые решения и изменения могут коснуться в том числе советов директоров.
"Мера направлена на повышение качества корпоративного управления в организациях с государственным участием. Контроль за исполнением указанного распоряжения возложен на заместителя министра экономического развития Оксану Тарасенко", — добавили в пресс-службе.
Росимущество будет ежеквартально отчитываться о внедрении KPI.
Кроме того, этому ведомству поручено собирать информацию о тех случаях, когда показатели невозможно утвердить по причине реорганизации компании, ее ликвидации или банкротства.
Стенд с логотипом Федерального космического агентства Роскосмос. Архивное фото
31 октября 2018, 09:15
Борисов предложил ввести новый KPI для "Роскосмоса"
Увязать вознаграждение руководства госкомпаний с достижением целевых показателей эффективности работы правительство рекомендовало на минувшей неделе.
Как рассказала Тарасенко, новые рекомендации требуют нового уровня контроля.
"В настоящее время нас этот уровень не устраивает. Новые формы отчета позволят нам уже на ранних стадиях обратить внимание на компании с плохим финансовым положением, сформировать планы по их оздоровлению", — добавила замминистра.
Она подчеркнула, что Росимущество также будет информировать о тех советах директоров, где KPI не были внедрены, не исключено создание реестра "нежелательных членов советов директоров".
Заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
6 января 2018, 13:06
Критерии KPI региональных властей нуждаются в детализации, считают в СФ
1132020
Обсудить 3
Министерство экономического развития РФРоссияЭкономика
Рекомендуем
Разработчик рассказал о концепции нового российского авианосца
РИА
Новости
Меркель в третий раз за месяц испытала приступ дрожи на публике
Меркель стало плохо во время встречи с премьер-министром Финляндии
Иран ответил на обвинения в попытке задержать британский танкер
Видео неудачного запуска ракеты-носителя Vega
Опубликовано видео неудачного запуска ракеты-носителя Vega
Лента
новостей
Лондон
Новый шаг Великобритании к саморазрушению
В московской многоэтажке произошел хлопок газа
Жители беседуют с советскими танкистами, освободившими Таллин
Эстония выразила протест России из-за салюта в честь освобождения Таллина
Участницы акции протеста с портретами Джеффри Эпштейна перед зданием федерального суда в Нью-Йорке
Секс-скандал сотрясает США: под прицелом Трамп и Клинтон
Поезд в Московском метрополитене
СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена
Президент Украины на совещании в Борисполе (Киевская область). Скриншот
Зеленский выгнал с совещания секретаря Бориспольского горсовета
Трейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже
Время платить по счетам: дефолт США разразится через два месяца
СК возбудил дело после обстрела в Донбассе журналистов "Звезды"
Королева Великобритании Елизавета II и президент США Дональд Трамп на торжественном приеме в Букингемском дворце в Лондоне. 3 июня 2019 года
"Неуклюжий" Трамп и "дурацкий" посол. Как поссорились Лондон и Вашингтон
Танкер
Напрасные расходы: зачем Украина купила американскую нефть
Посол Великобритании в США Ким Дэррок
Посол Британии в США ушел в отставку после скандала с утечкой переписки
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:08Россия не против идеи подключить Китай к диалогу по СНВ, заявил Рябков
11:05В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
11:04В Генконсульстве рассказали о погибших в Греции россиянах
11:04Парализованный почти 11 лет француз умер в результате эвтаназии
11:00Москва не приемлет претензии США к России по ДРСМД, заявили в МИД
10:59"Замечание" возникло на ракете "Протон" на Байконуре, заявили в Роскосмосе
10:56Китай призвал к сдержанности в Ормузском проливе после инцидента
10:48В РАН рассказали о заказах на отправку космических туристов на МКС
10:47Украинский генерал заявил, что парад в Киеве состоится
10:45Рябков: если ДСНВ не продлят, ответственны за это будут США
10:34МИД: США так и не ответили на предложения по стратегической стабильности
10:33В ДНР сотрудники МЧС попали под обстрел украинских силовиков
10:32Россия призвала США к диалогу военных по стратегической стабильности
10:31Рябков: Иран более года проявлял терпение в связи с ситуацией вокруг СППД
10:29Ростехнадзор выявил около 250 нарушений при проверках из-за ЧП с "Дружбой"
10:28В МЧС заявили, что пострадавших после хлопка газа в Москве нет
10:26В ДНР заявили о повреждении здания школы при обстреле ВСУ
10:26Участники МАП осудили действия грузинских властей, допустивших провокацию
10:22В Башкирии назвали возможную причину массовой гибели пчел
10:20Рябков: США не гнушаются прямыми подлогами и дезинформацией по теме ДРСМД
Лента новостейМолния