Минэкономразвития усилит контроль за KPI в госкомпаниях

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Министр экономического развития Максим Орешкин поручил ужесточить контроль над выполнением ключевых показателей эффективности (KPI) в компаниях, где доля государства превышает 50 процентов, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

Отмечается, что по результатам мониторинга будут приниматься кадровые решения и изменения могут коснуться в том числе советов директоров.

"Мера направлена на повышение качества корпоративного управления в организациях с государственным участием. Контроль за исполнением указанного распоряжения возложен на заместителя министра экономического развития Оксану Тарасенко", — добавили в пресс-службе.

Росимущество будет ежеквартально отчитываться о внедрении KPI.

Кроме того, этому ведомству поручено собирать информацию о тех случаях, когда показатели невозможно утвердить по причине реорганизации компании, ее ликвидации или банкротства.

Увязать вознаграждение руководства госкомпаний с достижением целевых показателей эффективности работы правительство рекомендовало на минувшей неделе.

Как рассказала Тарасенко, новые рекомендации требуют нового уровня контроля.

"В настоящее время нас этот уровень не устраивает. Новые формы отчета позволят нам уже на ранних стадиях обратить внимание на компании с плохим финансовым положением, сформировать планы по их оздоровлению", — добавила замминистра.