Центр Еревана оцеплен из-за акции сторонников Кочаряна в день визита Туска

ЕРЕВАН, 10 июл – РИА Новости. Центральные улицы Еревана оцеплены полицией из-за акции сторонников бывшего президента Армении Роберта Кочаряна в день визита главы Евросовета Дональда Туска, передает корреспондент РИА Новости.

Сторонники попытались пройти к зданию правительства, где проходила пресс-конференция Туска, однако полиция преградила им путь. Оцеплены подходы площади Республики и Северный проспект.

"Полиция заявляет, что не пропускает нас исходя из соображений безопасности. Но у нас мирные цели, мы хотим донести наше слово до европейских чиновников. Власти объявили Армению бастионом демократии, но в демократических странах полиция не не ограничивает передвижение граждан", - сказал один из участников акции. По его словам, они хотят сообщить европейцам, что то, что рассказывается на государственном уровне, не соответствует действительности.

По информации протестующих, несколько участников акции задержаны.

Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Экс-президенту вменяется также получение взятки в особо крупных размерах. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. В 2018 году Кочаряна дважды арестовывали. В конце июня он был арестован в третий раз.