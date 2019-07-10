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РИА Новости

Центр Еревана оцеплен из-за акции сторонников Кочаряна в день визита Туска

Вчера, 12:52
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ЕРЕВАН, 10 июл – РИА Новости. Центральные улицы Еревана оцеплены полицией из-за акции сторонников бывшего президента Армении Роберта Кочаряна в день визита главы Евросовета Дональда Туска, передает корреспондент РИА Новости.
Сторонники попытались пройти к зданию правительства, где проходила пресс-конференция Туска, однако полиция преградила им путь. Оцеплены подходы площади Республики и Северный проспект.
"Полиция заявляет, что не пропускает нас исходя из соображений безопасности. Но у нас мирные цели, мы хотим донести наше слово до европейских чиновников. Власти объявили Армению бастионом демократии, но в демократических странах полиция не не ограничивает передвижение граждан", - сказал один из участников акции. По его словам, они хотят сообщить европейцам, что то, что рассказывается на государственном уровне, не соответствует действительности.
По информации протестующих, несколько участников акции задержаны.
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Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Экс-президенту вменяется также получение взятки в особо крупных размерах. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. В 2018 году Кочаряна дважды арестовывали. В конце июня он был арестован в третий раз.
Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки, погибли десять человек, около 200 получили ранения.
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