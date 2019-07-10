Историк прокомментировал призыв журналиста снести памятник под Прохоровкой

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал Замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал статью в немецкой газете Die Welt о крупном танковом сражении под Прохоровкой между частями вермахта и советскими войсками в ходе оборонительной фазы Курской битвы.

По его мнению, призыв снести памятник Победы является показательным элементом огромной работы по фальсификации истории, которая ведется на Западе. Шаповалов отметил, что с помощью подобных материалов предпринимаются попытки поставить под сомнение вклад Советского Союза в победу над фашистской Германией.

Эксперт также указал на то, что в последнее время те или иные немецкие общественные и политические деятели все более открыто пытаются пересмотреть итоги войны.

"Курская битва и ключевой эпизод этой битвы — танковое сражение под Прохоровкой — является переломным этапом Великой Отечественной войны. В рамках Курской битвы фашистская Германия окончательно лишилась инициативы во Второй мировой войне, после чего началось тотальное отступление немецких войск", — добавил Шаповалов в интервью RT