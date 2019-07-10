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РИА Новости

Историк прокомментировал призыв журналиста снести памятник под Прохоровкой

Вчера, 12:46
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© РИА Новости / Юрий АбрамочкинГосударственный военно-исторический музей-заповедник "Прохоровское поле".
Государственный военно-исторический музей-заповедник Прохоровское поле.
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал статью в немецкой газете Die Welt о крупном танковом сражении под Прохоровкой между частями вермахта и советскими войсками в ходе оборонительной фазы Курской битвы.
По его мнению, призыв снести памятник Победы является показательным элементом огромной работы по фальсификации истории, которая ведется на Западе. Шаповалов отметил, что с помощью подобных материалов предпринимаются попытки поставить под сомнение вклад Советского Союза в победу над фашистской Германией.
Эксперт также указал на то, что в последнее время те или иные немецкие общественные и политические деятели все более открыто пытаются пересмотреть итоги войны.
"Курская битва и ключевой эпизод этой битвы — танковое сражение под Прохоровкой — является переломным этапом Великой Отечественной войны. В рамках Курской битвы фашистская Германия окончательно лишилась инициативы во Второй мировой войне, после чего началось тотальное отступление немецких войск", — добавил Шаповалов в интервью RT.
В своем материале автор Die Welt настаивает на том, что никакого крупного боя у Прохоровки якобы не было, а Красная армия не одержала в битве победу.
Олег Морозов
Вчера, 09:39
В Совфеде оценили призыв снести памятник павшим в бою под Прохоровкой
919331212
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В мире
Популярные комментарии
Ну тогда пусть первые рейхстаг снесут его тоже никогда не существовало это иллюзия точно знаю дед рассказывал
10 июля, 13:01
Гомер Симпсон
4141001
У себя посносили теперь нам будут указывать.Наша история ВОВ написана кровью наших дедов и отцов.
10 июля, 13:32
Сергей Мурашкин
4000001
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