В Подмосковье собака напала на ребенка

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Ребенок пострадал от нападения собаки в Дмитровском районе Подмосковья, следователи выясняют обстоятельства произошедшего, сообщает ГСУСК России по Московской области.

Отмечается, что 5 июня в Дмитрове овчарка, сорвавшись с поводка, напала на восьмилетнего мальчика. Ребенок попал в больницу с открытым переломом костей предплечья и множественными укусами на плече и шее.