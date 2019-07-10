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РИА Новости

В Подмосковье собака напала на ребенка

Вчера, 12:44
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Ребенок пострадал от нападения собаки в Дмитровском районе Подмосковья, следователи выясняют обстоятельства произошедшего, сообщает ГСУСК России по Московской области.
Отмечается, что 5 июня в Дмитрове овчарка, сорвавшись с поводка, напала на восьмилетнего мальчика. Ребенок попал в больницу с открытым переломом костей предплечья и множественными укусами на плече и шее.
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"В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления причин и обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
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Московская областьПроисшествия
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