Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-10T12:37Z
https://ria.ru/20190710/1556380669.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155637/95/1556379520_0:2:1005:567_1036x0_80_0_0_b02fa8dc09db3dbebcfc49cbb508a62b.jpg
РИА Новости

Химики из МГУ создали идеальные наночастицы для косметики

Вчера, 12:37
2589
© МГУ/Ирина КолесникДиаграмма, описывающая связь между размерами наночастиц и свойств среды, в которой они формировались
Диаграмма, описывающая связь между размерами наночастиц и свойств среды, в которой они формировались
© МГУ/Ирина Колесник
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Российские химики выяснили, от чего зависит форма, размеры и другие свойства наночастиц из двуокиси титана. Это открытие поможет им улучшить качество косметической продукции, а также повысить КПД солнечных батарей, пишут ученые в журнале Materials.

"Наше главное достижение – мы впервые систематически изучили влияние концентраций воды и гидроксида натрия на размер синтезируемых частиц оксида титана. Хотя есть и другие работы, никто ранее не изучал влияние гидроксида натрия в широком диапазоне концентраций", – рассказывает Ирина Колесник, химик из МГУ, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

За последние годы ученые создали несколько искусственных материалов, необычных оптических структур, превращающих волны одного вида в другие виды электромагнитного излучения. К примеру, в 2012 году физики из США создали прибор, превращающий свет в микроволновое излучение, а пять лет назад другая группа ученых разработала прототип "инфракрасных" световых линз, экспериментируя с кусочками графена.
Многие подобные конструкции, "нарушающие" законы классической оптики, могут значительно повысить КПД работы солнечных батарей, стать основой световых компьютеров и улучшить точность многих других световых приборов. Проблема заключается в том, что их нужно производить с очень высокой точностью, что делает их или дорогими, или непригодными для промышленного использования.
Пленка графена и фотонный кристалл из кремния преобразуют свет инфракрасного лазера. Рисунок художника
15 августа 2018, 14:55
Химики из МГУ создали идеальные наночастицы для солнечных батарей
Столь же высокая точность необходима для производства наночастиц, применяемых в различных косметических товарах – лосьонах, кремах от загара, зубной пасте и других гигиенических средствах. Слишком мелкие или крупные наноматериалы могут вызывать воспаления, накапливаясь в тканях, или же проникать в клетки и массово убивать их.
Подобные требования, как отмечают Колесник и ее коллеги, делают производство подобных типов наночастиц достаточно дорогим и сложным занятием, что ограничивает их применение на практике. Российские ученые давно пытаются решить эту проблему, изобретая новые методики сборки наноструктур и изучая то, как окружающая среда и сами параметры реакции влияют на их свойства.
К примеру, год назад ученые из МГУ создали методику сборки идеальных фотонных кристаллов, наночастиц из двуокиси титана для покрытия солнечных батарей, экспериментируя с титановыми пластинами, через которые они пропускали электрический ток.
Колесник и ее коллеги предложили свой собственную методику их синтеза, пригодную и для создания "косметических" наночастиц, и для производства солнечных батарей, наблюдая за тем, как взаимодействуют между собой щелочи и органические соли титана.
В прошлом, ученые уже синтезировали микроскопические шарики из двуокиси титана, смешивая эти вещества в особой гелеобразной среде, однако у химиков не было уверенности в том, что подобный подход позволит собирать наночастицы произвольных размеров и структуры. Это сильно ограничивало их применимость, так как и для косметики, и для генераторов электричества нужны частицы с очень разными размерами, кристалличностью и другими свойствами.
Наночастицы в крови
22 ноября 2018, 11:35
Ученые из России создали световые "наногранаты" для борьбы с раком
Как обнаружили ученые, их вариация этого подхода оказалась исключительно гибкой. Она позволяет получать микросферы с точно выверенным диаметром, кристалличностью и пористостью, меняя температуру их обработки и то, как в каких условиях происходят реакции между солями титана и щелочью.
Первые опыты с наносферами, произведенными подобным образом, показали, что они одинаково хорошо подходят как для создания солнцезащитных кремов, так и для повышения КПД работы солнечных батарей, не уступая уже существующим решениям такого рода. Поэтому ученые надеются, что их открытие быстро найдет применение в промышленности и быту.
1000002
Обсудить 1
нанохимияОткрытия - РИА НаукаМГУ имени М. В. ЛомоносоваМоскваРИА Наука
Рекомендуем
Siemens не просит господдержку при 100% локализации в России газовых турбин
РИА
Новости
Девушка на диете
Ученые рассказали, как защитить себя от диабета второго типа
Президент РФ Владимир Путин
Путин призвал развивать высокие технологии, а не "принюхиваться" к ним
Певица Кристина Орбакайте на международном музыкальном фестивале ЖАРА в Баку
Кристина Орбакайте опубликовала фото, как питается из шприца
Лента
новостей
Итальянский кинорежиссёр Тинто Брасс
В Риме госпитализировали режиссера Тинто Брасса
Рабочие ООО Сименс технологии газовых турбин в цехе по восстановлению лопаток газовых турбин
Siemens считает историю с турбинами в Крыму закрытой
Кадр из анимационного фильма Король лев
"Король Лев": первые зрители назвали фильм визуальной магией
Президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами и аспирантами во время посещения Уральского федерального университета
Путин призвал гарантировать технологический суверенитет России
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский
Жириновский предложил восстановить полную неприкосновенность депутатов
Рабочие ООО Сименс технологии газовых турбин в цехе по восстановлению лопаток газовых турбин
Siemens провел переговоры с российскими поставщиками компонентов для турбин
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт
Совфед досрочно прекратил полномочия челябинского сенатора Ирины Гехт
Врачи продолжают попытки спасти правую руку у девочки из Ингушетии
Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата
В соцсети объявили сбор денег для башкирской кассирши
Желтогрудая куница (харза)
В Приморье в фотоловушку попала харза
В Москве в номере отеля нашли тело девушки
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:08Россия не против идеи подключить Китай к диалогу по СНВ, заявил Рябков
11:05В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
11:04В Генконсульстве рассказали о погибших в Греции россиянах
11:04Парализованный почти 11 лет француз умер в результате эвтаназии
11:00Москва не приемлет претензии США к России по ДРСМД, заявили в МИД
10:59"Замечание" возникло на ракете "Протон" на Байконуре, заявили в Роскосмосе
10:56Китай призвал к сдержанности в Ормузском проливе после инцидента
10:48В РАН рассказали о заказах на отправку космических туристов на МКС
10:47Украинский генерал заявил, что парад в Киеве состоится
10:45Рябков: если ДСНВ не продлят, ответственны за это будут США
10:34МИД: США так и не ответили на предложения по стратегической стабильности
10:33В ДНР сотрудники МЧС попали под обстрел украинских силовиков
10:32Россия призвала США к диалогу военных по стратегической стабильности
10:31Рябков: Иран более года проявлял терпение в связи с ситуацией вокруг СППД
10:29Ростехнадзор выявил около 250 нарушений при проверках из-за ЧП с "Дружбой"
10:28В МЧС заявили, что пострадавших после хлопка газа в Москве нет
10:26В ДНР заявили о повреждении здания школы при обстреле ВСУ
10:26Участники МАП осудили действия грузинских властей, допустивших провокацию
10:22В Башкирии назвали возможную причину массовой гибели пчел
10:20Рябков: США не гнушаются прямыми подлогами и дезинформацией по теме ДРСМД
Лента новостейМолния