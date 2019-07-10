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РИА Новости

В ГД внесли проект о расширении ряда получаемых удаленно нотариальных услуг

Вчера, 12:26
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, расширяющий перечень услуг, которые нотариусы могут оказывать дистанционно, сообщается на сайте кабмина.
Ранее сообщалось, что правительство России поддержало законопроект, расширяющий перечень услуг, которые нотариусы могут оказывать дистанционно, например, подтверждать правильность перевода документов с одного языка на другой и удостоверять сделки.
Отмечалось, что члены кабмина рассмотрели ряд документов, в том числе поправки в основы законодательства РФ о нотариате. Проектом, который 1 июля был рассмотрен и одобрен на заседании комиссии по законопроектной деятельности, "расширяется спектр нотариальных действий, которые могут быть совершены в электронной форме удаленно, то есть без личной явки обратившегося лица к нотариусу".
"Правительство внесло в Госдуму законопроект об изменениях в законодательстве о нотариате", - говорится в сообщении.
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Согласно тексту законопроекта, опубликованному в электронной базе Госдумы, нововведение коснется свидетельствования верности перевода документов, передачи документов физических и юридических лиц другим лицам, принятия в депозит денежных средств, взыскания денежных сумм или истребования имущества от должника по исполнительной надписи нотариуса. Кроме того, к числу дистанционно оказываемых услуг предлагается отнести депонирование (организованное хранение) нотариусом безналичных денежных средств или бездокументарных ценных бумаг, обеспечение доказательств в виде осмотра сайта и выдачу выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества.
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