В ГД внесли проект о расширении ряда получаемых удаленно нотариальных услуг

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, расширяющий перечень услуг, которые нотариусы могут оказывать дистанционно, сообщается на сайте кабмина.

Ранее сообщалось, что правительство России поддержало законопроект, расширяющий перечень услуг, которые нотариусы могут оказывать дистанционно, например, подтверждать правильность перевода документов с одного языка на другой и удостоверять сделки.

Отмечалось, что члены кабмина рассмотрели ряд документов, в том числе поправки в основы законодательства РФ о нотариате. Проектом, который 1 июля был рассмотрен и одобрен на заседании комиссии по законопроектной деятельности, "расширяется спектр нотариальных действий, которые могут быть совершены в электронной форме удаленно, то есть без личной явки обратившегося лица к нотариусу".

"Правительство внесло в Госдуму законопроект об изменениях в законодательстве о нотариате", - говорится в сообщении.