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Мат-тех базу обновят в 22 коррекционных школах Подмосковья

Вчера, 12:22
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CC0 / markusspiske / Школьник у доски
Школьник у доски
CC0 / markusspiske /
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Власти Московской области направят более 90 миллионов рублей на обновление материально-технической базы 22 коррекционных школ региона, говорится в сообщении пресс-службы первого зампредседателя правительства Подмосковья – министра образования области Ольги Забраловой.

"В коррекционных образовательных учреждениях откроют новые мастерские агропромышленного профиля, цветоводства и декоративного садоводства, рабочего зеленого хозяйства. Также для психолого-педагогического сопровождения и коррекционной работы закупят специальное оборудование", - подчеркивается в пресс-релизе.

Отмечается, что школы получат по 4,2 миллиона рублей на обновление - это позволит коррекционным школам выйти на новый уровень профориентации и подобрать детям профессиональное направление, чтобы в будущем ученики могли успешно социализироваться и быть востребованными на рынке труда региона.
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