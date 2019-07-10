Суд в Коми не стал штрафовать мясокомбинат, снабжающий Росгвардию

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Коми в среду отклонил заявление республиканского управления Россельхознадзора, требовавшего оштрафовать крымский мясокомбинат "Дружба народов", который является единственным поставщиком продовольствия для Росгвардии, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

"Отказать в удовлетворении требований административных органов о привлечении к административной ответственности", - говорится в карточке дела. Другие подробности пока не приводятся.

По мнению ведомства, мясокомбинат совершил правонарушение, предусмотренное статьей 14.45 Кодекса об административных правонарушениях - реализация продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, без указания в сопроводительной документации сведений о сертификате соответствия или декларации о соответствии. Наказание по этой статье для юрлиц предусматривает административный штраф в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

Третьим лицом к рассмотрению дела было привлечено ФКУ "Северо-Западный центр материально-технического обеспечения федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации". Как отмечается в материалах суда, СЗЦМТО Росгвардии и мясокомбинат 13 октября 2018 года заключили госконтракт на поставку продовольственных товаров для нужд войск национальной гвардии РФ.

Из протокола по делу об административном правонарушении, составленного Россельхознадзором 5 марта 2019 года, следует, что "Дружба народов" поставила находящейся в Коми воинской части Росгвардии товар без сертификата соответствия. Какую санкцию ведомство просило суд применить к ответчику, в материалах дела пока не уточняется.