Суд в Коми не стал штрафовать мясокомбинат, снабжающий Росгвардию

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Коми в среду отклонил заявление республиканского управления Россельхознадзора, требовавшего оштрафовать крымский мясокомбинат "Дружба народов", который является единственным поставщиком продовольствия для Росгвардии, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
"Отказать в удовлетворении требований административных органов о привлечении к административной ответственности", - говорится в карточке дела. Другие подробности пока не приводятся.
По мнению ведомства, мясокомбинат совершил правонарушение, предусмотренное статьей 14.45 Кодекса об административных правонарушениях - реализация продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, без указания в сопроводительной документации сведений о сертификате соответствия или декларации о соответствии. Наказание по этой статье для юрлиц предусматривает административный штраф в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.
Третьим лицом к рассмотрению дела было привлечено ФКУ "Северо-Западный центр материально-технического обеспечения федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации". Как отмечается в материалах суда, СЗЦМТО Росгвардии и мясокомбинат 13 октября 2018 года заключили госконтракт на поставку продовольственных товаров для нужд войск национальной гвардии РФ.
Из протокола по делу об административном правонарушении, составленного Россельхознадзором 5 марта 2019 года, следует, что "Дружба народов" поставила находящейся в Коми воинской части Росгвардии товар без сертификата соответствия. Какую санкцию ведомство просило суд применить к ответчику, в материалах дела пока не уточняется.
Росгвардия в декабре 2018 года сообщила, что мясокомбинат "Дружба народов" продолжит поставлять ей продукты в 2019-2020 годах. Предприятие является единственным поставщиком продовольствия для ведомства. После публикаций с утверждениями о якобы завышении цен при поставках комбината было объявлено, что главная военная прокуратура и служба собственной безопасности Росгвардии проверяют поставки продуктов. В Росгвардии тогда подчеркнули, что продукты на "Дружбе народов" производятся по ГОСТу из качественного сырья и "с предъявлением повышенных требований к технологическим процессам".