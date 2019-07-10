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РИА Новости

В Ставрополье завели дело на сотрудника колонии за вымогательство

Вчера, 11:57
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НАЛЬЧИК, 10 июл - РИА Новости. Следователи в Ставропольском крае завели уголовное дело на сотрудника исправительной колонии, которого подозревают в том, что он продавал осужденным изъятые у них же телефоны и вымогал у них деньги, сообщает СУСК РФ по региону.
"По данным следствия, с апреля по октябрь 2018 года заместитель начальника отдела безопасности исправительной колонии №6 УФСИН России по Ставропольскому краю вымогал деньги у осужденных, угрожая водворением в помещение камерного типа, а также продавал им изъятые у них телефоны", - говорится в сообщении.
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В отношении сотрудника колонии возбуждено уголовное дело по статьям "Получение и вымогательство взятки" и "Злоупотребление должностными полномочиями" УК РФ, санкции которых предусматривают до 12 лет лишения свободы.
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УФСИНСтавропольский крайПроисшествия
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